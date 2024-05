Checo Pérez confirma que no ha renovado con Red Bull

Sergio Chéco Pérez termina contrato este año con Red Bull y aunque algunos rumores señalaban que había firmado una renovación con las escudería austriaca, el mismo piloto confirmó que no ha firmado nada.

Previo al Gran Premio de Mónaco, octava carrera de la temporada de la Fórmula 1, el tapatío señaló que todavía no renueva contrato con los Toros Rojos y que por el momento prefiere enfocarse en la carrera.

“Aún no se ha firmado nada. De todas formas, ahora mismo no me centro en mi contrato, sino principalmente en este fin de semana. Lo más importante ahora no es pensar en dos años, en uno o en tres. Se trata de este fin de semana del sábado, ese es mi enfoque total”, dijo en declaraciones compartidas por Motorsport.

Checo espera superar en Mónaco lo conseguido en el GP de Emilia- Romagna, donde finalizó en el octavo puesto. “Creo que Christian (Horner) es bastante consciente de lo que está pasando y creo que hemos tenido una gran temporada hasta Imola. Imola fue difícil y ya está. Es importante en mi temporada reducir esos días malos y entonces será un gran año, porque creo que estoy en una gran forma y estoy realmente contento y competitivo con el coche. Sí, no hay ninguna razón por la que no podamos mantener el impulso”, comentó.

Pérez Mendoza ya sabe lo que es ganar en Mónaco, tal y como lo hizo en el 2022, pero también reconoce lo difícil que es rebasar en este circuito callejero, por lo que destaca la importancia de tener una buena clasificación.

“Creo que sé más o menos que todo depende del sábado. Si no estamos en la primera fila, no tenemos ninguna posibilidad de ganar la carrera. Así que es importante poder estar en esa primera, segunda fila al menos”, agregó.

Checo Pérez necesita de un buen resultado este fin de semana, después de que cayó al tercer lugar del campeonato de pilotos, debido al resultado de hace ocho días en Imola. El piloto de Red Bull fue superado por Charles Leclerc, de Ferrari, mientras que Max Verstappen se mantiene como el líder.