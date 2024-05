“¿Qué se siente haberlo retirado?”: Faitelson revienta a Ochoa en plena entrevista con Malagón

David Faitelson se ha caracterizado por ser uno de los periodistas deportivos más polémicos de los medios de comunicación por las contundentes declaraciones que suele hacer contra los atletas o hacia sus propios colegas.

Ahora, el analista de TUDN se volvió tendencia en redes sociales en las últimas horas por una picante declaración en la que lanzó un dardo a Guillermo Ochoa, quien no estará en la Copa América con la Selección mexicana.

Resulta que en entrevista con Luis Ángel Malagón, David Faitelson le preguntó sin tapujos qué sentía de haber retirado a Paco Memo del combinado azteca.

Luis Ángel Malagón se perfila para ser el sustituto de Guillermo Ochoa en la portería de México. Mexsport (Jose Luis Melgarejo)

Y es que cabe recordar que el periodista de TUDN es uno de los principales críticos del veterano guardameta, pues al igual que muchos expertos, considera que ya debería hacerse a un lado del tricolor.

Este cuestionamiento generó incomodidad en el propio portero del América, quien no supo qué decir y prefirió no entrar en polémicas. “No, no. Yo creo que no”, respondió el cancerbero con una sonrisa nerviosa.

Marc Crosas se engancha con Faitelson

Ante este comentario, David Faitelson mencionó que “así es la vida”, por lo que en algún momento llegaría alguien que también retire a su compañero Marc Crosas de los medios, así como sucedió en el futbol, lo que generó cierta molestia en el exjugador español, quien deseó que mejor lo retiren a él. “Ojalá y a ti te retiren por favor”, mencionó molesto Marc Crosas.

Es importante mencionar que tras la ausencia de Guillermo Ochoa en Copa América, Luis Ángel Malagón se perfila para ser el guardameta titular, siendo esta su primera oportunidad importante en el arco tricolor.