Afición del Mallorca explota por la despedida realizada a Javier Aguirre; “Una vergüenza”

Javier no ha definido su futuro, pero podría volver a la Selección mexicana como consejero

El Mallorca realizó este jueves un evento de despedida para Javier Aguirre, quien dejará al club al finalizar la campaña este fin de semana, cuando enfrente al Getafe en la última jornada. Sin embargo, la afición de los bermellones expresó su molestia por la partida del Vasco.

El entrenador mexicano duró dos años y medio con el club español, en el que evitó el descenso en dos campañas. Pese a esto, la institución no le ofreció la renovación de contrato,

El Vasco acudió a este evento con miembros de su cuerpo técnico y los jugadores Antonio Raillo y Pablo Maffeo y solo estuvo acompañado por los consejeros delegados de Futbol y Negocios, Pablo Ortells y Alfonso Díaz.

Pese a esto, el mexicano agradeció el cariño de la afición y se dijo sorprendido por la despedida, porque no la esperaba. “Me he ido de muchos clubes, pero en silencio. Uno se va y ya está. Me sorprende esta despedida y agradezco las palabras de Pablo y Alfonso. Queda el trabajo, siento el calor de la afición y el respeto de todos ustedes”. Además agregó “Seremos amigos para siempre”.

Sin embargo, la afición del Mallorca no está muy contenta con la partida de Javier Aguirre y expresaron su molestia en Twitter comentando la publicación de la despedida del técnico.

“Para todo lo que hizo, el acto debió haber sido con la afición en Son Moix”; “10 minutos ha durado”, “y el preso?”, “Vaya despedida más sosa y más corta. Aguirre está mosqueado con la dirección, normal, lo han tratado mal. Se va con buena cara y con 0 interés del Mallorca ya”.

“A ver si aprendemos a cuidar a la gente que se deja el alma en el club, el tiempo y la forma son importantes si queremos crecer como club”; “Ridículo, muy mal Pedro Ortells pero peor Alfonso Díaz que estaba deseando irse de allí, vale que el tiempo de Aguirre en el Mallorca se haya acabado pero la actuación por parte del club ha sido ridícula”; “7 minutos de acto? Sois unos miserables”; son algunos de los mensajes que le dedicaron al club.