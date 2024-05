Máynez cae en falso reporte de desaparición de reportero deportivo en desplome de templete

El pasado miércoles 22 de mayo en Nuevo León, momentos de tensión fueron los que vivieron durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García. En el evento político, fuertes vientos fueron los que azotaron el escenario donde también se encontraba el candidato a la presidencia del país, Jorge Álvarez Máynez, dejando un saldo de 9 muertos y 112 lesionados.

En medio de la tragedia, un aficionado al futbol sorprendió en la red social X lanzando una insólita broma que involucró al periodista deportivo, Jesús Hernández, misma que llegó hasta el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, alarmando a varias páginas de noticias y algunos otros miembros del mencionado partido.

El usuario Jorge Guardado fue quien posteó en sus redes el siguiente mensaje acompañado de una foto del periodista. ”Él es Jesús Hernández, es mi tío político y fue al evento de Movimiento Ciudadano en Nuevo León porque quería conocer a Jorge Álvarez Máynez, no sabemos nada de él y estamos muy preocupados. Por favor compartan para que más gente lo vea”.

Rápidamente distintas personas ligadas a la política replicaron el mensaje y uno de los más llamativos fue Álvarez Máynez, quien comentó “Lo acabo de compartir por aquí y a las autoridades estatales. Lo lamento mucho y estoy al pendiente de cualquier información sobre tu tío”.

Como era de esperarse, algunos usuarios se burlaron del momento, provocando la indignación de otros debido al terrible alcance en víctimas que tuvo el evento. Tras revelar que todo se trataba de una broma, el candidato borró su respuesta y el periodista denunció en uno de sus espacios en Récord, el acoso que recibe por diversos usuarios.

“Esto pasó en la balacera de Reynosa, en el tsunami en Japón. Surge con un chavo que le va al Atlas, es literalmente mi acosador. Todos los días me marca, todos los días me amenaza y para mí no es grato. En el caso del muchacho de Chivas, él cometió el error de subirlo con su cuenta donde tiene su nombre y su cara, con una foto desde la zona en la que está abonado en el Estadio Akron. Si denuncie, pero Twitter me contesta que es como una broma. Ayer muchos amigos en Monterrey me hablaron preocupadísimos”, aseguró.