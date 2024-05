“No vivimos del pasado, esta es nuestra final y nuestra historia”: Martín Anselmi

Cada vez falta menos para poder ver en acción a los dos mejores equipos del Clausura 2024 disputarse el campeonato. La serie definitiva en la Liga MX comenzará este jueves 23 de mayo en el Estadio ciudad de los Deportes a las 20:00 horas, y previo a que ruede el balón, los protagonistas de Cruz Azul y América brindaron unas palabras a los medios, siendo las de Martín Anselmi las más llamativas.

El estratega cementero habló de muchos temas previo a dirigir su primera final en el futbol mexicano, pero uno en el que más enfatizó fue en aquel que termina con los cuestionamientos de los supuestos fantasmas frente al América. El entrenador fue muy claro al mencionar que cada equipo tiene su historia y los juegos anteriores no corresponden a la suya.

“Nosotros no vivimos del pasado, vivimos del día a día. Eso al final es la historia que se va construyendo, cada final tiene su historia y esta será la nuestra. Para mí no juega lo demás, son estadísticas y nosotros hoy tenemos una nueva oportunidad contra un gran equipo en un clásico y nos preparamos viviendo el presente. No es revancha, es simplemente una final”, comentó.

Asimismo, Anselmi dedicó unas palabras al cuadro rival, al que elogió señalándolo como uno de los mejores equipos del campeonato, pero sin olvidar que cuando inicie el partido solo serán once contra once en el terreno de juego y nada más contará. Sumado a ello, el entrenador también aplaudió la labor de sus canteranos, quienes han respondido ante el corto plantel en este torneo.

“La plantilla del América es una de las mejores del futbol mexicano, pero nosotros hemos sabido competir con pocos días de descanso y esos chicos que están ahí haciendo un trabajo invisible superimportante porque son los que nos sostienen, los que entrenan todos los días incluso haciendo del rival, son destacados y yo confió en ellos, si toca que jueguen lo harán de la mejor manera. Nosotros somos 11 y ellos 11″, sentenció.