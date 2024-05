“No la vayan a cruzazulear”, el mensaje de Eugenio Derbez a la Máquina

Cruz Azul disputa la final del Clausura 20024 de la Liga ante el América, por lo que todos sus aficionados estarán apoyando desde donde se encuentre. Entre sus seguidores se encuentra el actor Eugenio Derbez, quien mandó un mensaje al equipo, pero también una advertencia.

“Este mensaje es para mis adorados y queridos jugadores de la máquina del Cruz Azul, primero que nada quiero decirles gracias, gracias por haber llegado a la final, gracias por una temporada tan hermosa, de verdad gracias de todo corazón”, dijo el cruzazulino a través de un video difundido en redes sociales.

Sin embargo, eso no fue todo lo que expresó el comediante, quien también tuvo palabras duras para su club, además de que se refirió a Ludovico Peluche, su personaje de la Familia Peluche, que también es fiel aficionado de los celestes.

“Ahora, no la vayan a cagar, porfavor, no la vayan a ‘cruzazulear’, nada más quiero que tomen en cuenta que si la cruzazulean, Ludovico ya no aguanta otro infarto, Ludovico ya no aguanta otra final de estrés, yo también ya no estoy en la edad, si Cruz Azul llega a la final y la pierda”, agregó.

La Máquina está en búsqueda de su décima estrella en la Liga MX, pero primero debe superar al América, con el que ha perdido en las últimas tres finales en las que se han encontrado.

La ida se disputa este 23 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes y la vuelta se llevará a cabo el domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca.