Desde Europa, Pumas asegura su primer refuerzo para el Apertura 2024

Leagues Cup 2023 CF Montreal (CAN) vs Pumas UNAM (MEX)

Jorge Ruvalcaba celebrates goal of Pumas during the game CF Montreal vs Pumas UNAM, corresponding to the group stage of the Leagues Cup 2023, at Saputo Stadium, on July 22, 2023.



Jorge Ruvalcaba celebra gol de Pumas durante el partido CF Montreal vs Pumas UNAM, correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2023, en el Estadio Saputo, el 22 de Julio de 2023.

(Raphael Williams-Claudio/Raphael Williams-Claudio)