Pato O´Ward es recibido con tacos previo a las 500 millas de Indianápolis

Este fin de semana, Indianápolis se viste de gala para acoger la mítica carrera de las 500 Millas, donde el piloto mexicano Pato O’Ward, del equipo Arrow McLaren, no solo se prepara para la competencia en el legendario óvalo, sino que también vivió momentos especiales con una familia mexicana que reside cerca del circuito.

Las familias locales cercanas al óvalo suelen decorar sus casas para recibir a los corredores, creando un ambiente festivo y acogedor. En este caso, la familia mexicana se esmeró en adornar su hogar con motivos patrióticos, banderas y colores nacionales, brindando un cálido recibimiento a O’Ward.

O’Ward, conocido por su carisma y cercanía con los fans, compartió momentos entrañables con la familia anfitriona, durante la visita, hubo tiempo para convivir, tomarse fotografías y hablar sobre sus experiencias tanto dentro como fuera de la pista, comer tacos y algunas bebidas.

Taquiza en honor a O´Ward

En un video que publicaron en ¡redes sociales se observa como Pato O’Ward no se puede negar a esa propuesta con la frase: “A los tacos no se les dice que no”, después de rechazar un vaso con tequila.

En sus declaraciones, Pato expresó su gratitud por el apoyo recibido: “Es increíble sentir el respaldo de mis compatriotas, especialmente en un lugar tan lejos de casa. La hospitalidad y el cariño que me han mostrado me llenan de energía y motivación para dar lo mejor en la pista.”

A pesar de no haber avanzado al “Fast Six” y de no poder pelear por la pole position, O’Ward se mostró positivo y enfocado en aprovechar al máximo la carrera. Su desempeño en la clasificación, con un promedio de velocidad de 232.682 mph que le valió el octavo lugar, refleja su determinación y compromiso.

Las 500 Millas de Indianápolis se correrán el próximo domingo 26 de mayo, y los aficionados estarán atentos para ver cómo Pato O’Ward representa a México en esta prestigiosa competencia.