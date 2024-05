¡El campeón por su compañero! Max Verstappen defiende a Checo

El sábado de clasificación no resultó como en ocasiones pasadas para ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Mónaco, esta vez terminó en la posición 18, sin embargo, Max Verstappen, quien finalizó sexto, salió a defender a su compañero de equipo.

El piloto neerlandés estuvo en entrevista después de la ‘qualy’, donde defendió al mexicano, argumentando que las cosas no resultaron bien para ellos debido a la nueva configuración que tiene el RB20.

“A mí me sorprendió que pudimos competir por mucho tiempo. Lo intentamos todo con el coche en este fin de semana para encontrar un mejor balance, pero nada funcionó. Es muy difícil manejarlo "

“Dice mucho lo que pasó con Checo. Normalmente, él es muy bueno en los circuitos callejeros. Cuando terminamos en la posición 18 y la 6, eso solo demuestra una actuación desastrosa”, declaró el piloto campeón del mundo de F1.

¿Qué dijo respecto a esto el jefe de Red Bull?

En entrevista con Sky Sports de Gran Bretaña, el jefe de Red Bull, Christian Horner, habló sobre el desempeño del monoplaza de la escudería austriaca. “Ha sido un fin de semana difícil, para ser sincero. El coche no se ha adaptado a las características de este circuito. Pero hasta la última vuelta (de Verstappen), no creo que hoy hubiéramos vencido a Charles, pero podíamos estar entre el Segundo y el sexto puesto. Por desgracia, no hemos podido hacer esa última vuelta”.

A su vez, fue cuestionado respecto si la escudería tenía problemas específicos con el coche para obtener un buen desempeño en circuitos urbanos, por lo que Horner mencionó que es algo que la escudería tendrá que analizar en profundidad. Además, Christian comentó que el equipo está obligado a diseñar un coche que funcione en todos los circuitos y no solamente en uno.

“Venimos de una racha de ocho poles consecutivas, así que tenía que acabar de alguna manera. Sabíamos que sería un circuito complicado. No se puede diseñar un coche para un solo circuito, hay que intentar que sea competitivo en los circuitos urbanos y, por supuesto, en los más rápidos. Siempre se está aprendiendo, así que intentaremos sacar conclusiones de todo esto y aplicarlas al RB21″, concluyó.