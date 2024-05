Helmut Marko lanza crítica a Checo Pérez tras mala calificación en el GP de Mónaco

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una actuación desastrosa durante el sábado de calificación en el Gran Premio de Mónaco, así lo calificó el piloto, por lo que podría marcar su segundo fin de semana a la baja después de haber tenido el mejor inicio de su carrera y en Red Bull se cuestionan el resultado.

El fin de semana en Mónaco no va nada bien para el piloto mexicano, tras un viernes donde ambos pilotos de la escudería austriaca no lograron tener buenos resultados durante las prácticas, el sábado pareció dar señales de esperanza tras haber logrado la quinta posición en la práctica por la mañana, pero al final no mejoró para ‘Checo’.

A pesar de ello, Pérez no logró mejorar frente a su compañero y tampoco sacar un buen tiempo de vuelta desde la primera ronda de la ‘qualy’, quedando únicamente delante de los pilotos de la escudería Kick Sauber en el lugar 18, a medio segundo de la punta en esa instancia de la sesión.

¿Qué dijo el asesor de Red Bull?

Helmut Marko, asesor de Red Bull, estuvo en entrevista con el canal europeo ORF: “‘Checo fue entre dos y tres décimas más lento que Max (Verstappen) todo el fin de semana. Simplemente, no fue una vuelta óptima, las diferencias son estrechas. Pero quedar fuera de la Q1 también es muy doloroso”.

A su vez, habló sobre los problemas para los pilotos de la escudería austriaca en las calles de Montecarlo y la competición con las otras escuderías “sabíamos que Leclerc es el gran favorito, pero esperábamos estar en primera línea”.

Al ser cuestionado por las probabilidades de una victoria por parte de los pilotos de Red Bull el domingo de carrera, Helmut lo tomó con gracia: “Bueno, para hablar de posibilidades de ganar en Montecarlo cuando eres sexto en clasificación, tienen que darse circunstancias extraordinarias. Si nos acercamos al podio, sería muy bueno”, sentenció.