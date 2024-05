Exjugador de Cruz Azul confiesa que algunos compañeros ‘se caga...’ en la final de 2013

El enfrentamiento entre América y Cruz Azul es uno de los Clásicos más importantes que tiene el futbol mexicano. Su gran historia, figuras y resultados lo convierte en uno de los más esperados de la temporada y ahora, a punto de vivir el segundo capítulo de la quinta final que han protagonizado, una dura revelación es hecha por un exjugador celeste sobre aquel juego del 26 de mayo de 2013.

Fue en el popular podcast, El RePortero, protagonizado por el exjugador Yosgart Gutiérrez, que Rogelio Chávez se sinceró sobre aquel momento en el que en el Estadio Azteca, América recortó a los celestes una ventaja de 2-0 en los minutos finales para luego ganarlo en penales de manera dramática y ante un público incrédulo por lo que veía.

“Sin comparar, no hay explicación por la que Real Madrid le dé la vuelta a los equipos o cuando parece que pierde, ganan. Eso nos pasaba a nosotros, la peor fue con América, el capi ni modo que haya querido meter el golazo que hizo. Nosotros fuimos los primeros que queríamos ganar todas, por el prestigio y lo económico. Si la gente entendiera cuanto se hubiera llevado cada jugador por ser campeón, dejaría de decir que nos vendimos”, inició.

Así mismo, Gutiérrez se aventuró a cuestionarlo sobre su participación en la tanda de penales, a lo que el exdefensor celeste se encargó de recordarlo como un momento duro en el que algunos de sus compañeros ‘se cagaron’ frente escenario que los hizo vivir América.

“Yo estaba pensando en quienes iban a tirar (cuando nos fuimos a penales). Cuando empiezo a ver las caras dije ‘estos están…’ y mi capi (Alejandro Castro). Yo le dije que no tirara, pero me dijo ' yo tengo los huevos, la personalidad’. Entonces, cuando empieza Memo Vázquez a preguntar quién tira, volteaban a ver a todos lados”

“El Chule que nunca tira así los penales y ahí te das cuenta de que el wey… O sea, nunca es fácil pararse ahí. Y no voy a mencionar el nombre, pero si hubo alguien que dijo ‘yo sí tengo huevos para decir que no me voy a parar’, y él sabe de quién estoy hablando, no lo voy a mencionar porque sería traicionarlo. Hubo un jugador que la verdad también mis aplausos que mencionó ‘tengo los huevos para decir que estoy cagado’ y no tiró”, Aseguró Chávez