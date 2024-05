King and Queen of the Ring: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Este fin de semana la emoción vuelve a los enlonados de la WWE con el gran evento King and Queen of the Ring 2024. Luego de una larga espera, la empresa de lucha libre conocerá a los monarcas del cuadrilátero, al mismo tiempo que verá como los títulos más importantes se ponen en juego con grandes combates que apuntan a llenar de emociones a los fanáticos.

En esta ocasión, la WWE llega hasta Arabia Saudita luego de vivir algunas semanas de eliminatorias en los shows semanales, donde salieron los cuatro gladiadores que lucharan por la corona y la oportunidad de ser los retadores número uno a los campeonatos máximos de la compañía en sus dos divisiones, la varonil y la femenil.

El combate que encuentra los caminos de Gunther y Randy Orton es el que nos dará al Rey del Ring, importante mencionar que a este se llegó luego de que el líder de ‘Imperium’ dejará en el camino a Jey Uso con un intenso combate en el que la fanaticada se mostró muy conectada con la acción en el encordado. Por su parte, el Asesino de Leyendas obtuvo su boleto a la cita al vencer una noche antes, en SmackDown, a Tama Tonga.

Referente a la división femenina, la Reina del Ring saldrá del combate entre Nia Jax y Lyra Valkyria. En primera instancia fue Valkyria quien alcanzó la clasificación al sacar lo mejor de su arsenal ante Iyo Sky en Raw. Ya en la búsqueda de su contrincante, Nia Jax superó con contundencia a Bianca Belair, quien se posicionaba como la favorita a llegar a la final. Un conteo de tres fue suficiente para determinar la lucha que promete un final electrizante.

Por otra parte, como ya mencionamos, los grandes títulos se pondrán en juego para deleite del público y aquí te dejamos la cartelera completa del evento:

Cody Rhodes vs. Logan Paul - Campeonato Indiscutido de la WWE.

Becky Lynch vs. Liv Morgan - Campeonato Mundial Femenino de WWE.

Gunther vs. Randy Orton - Final del King of the Ring.

Lyra Valkyra vs. Nia Jax - Final del Queen of the Ring.

Sami Zayn vs. Chad Gable vs. Bronson Reed - Campeonato Intercontinental.

Bianca Belair y Jade Cargill vs. Candice LeRae e Indi Hartwell - Campeonato Femenino en Parejas

¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Hora: 11:00 horas Tiempo del Centro de México

Fecha: 25 de mayo 2024

Transmisión: WWE Network y Fox Sports Premium