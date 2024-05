¿Se colarán? Aficionados planean entrar gratis a la final entre América y Cruz Azul

La gran final del Clausura 2024 que disputan América y Cruz Azul ha generado altas expectativas en los aficionados, ya que se trata de dos de los clubes más grandes del país.

Y es que debido a los recientes antecedentes entra amos equipos en finales, así como la popularidad entre ambas escuadras ha hecho que esta final se ha probablemente la más esperada en la última década.

Por ende, miles de aficionados buscaron a toda costa un boleto para acceder a la gran final, principalmente al juego de vuelta que se disputará en el Estadio Azteca.

América parte como ligero favorito ante Cruz Azul. Mexsport (Juan Luis Diaz)

Sin embargo, hay quienes planean hacerlo sin pagar un boleto en las gradas, los cuales superan hasta los 20 mil pesos en reventa.

¿Cómo le harán?

Y es que de acuerdo con información revelada por W Deportes, hay aficionados que planean ingresar al inmueble como falsos elementos de seguridad o revendedores.

La citada fuente compartió un audio de una entrevista anónima en el que una persona explica que un conocido tiene pulseras de acceso al Estadio Azteca como vendedores o elementos de logística.

Incluso, en el audio se escucha a la persona entrevistada confirmar que este método le ha servido a otros fans para entrar a diferentes eventos, como el concierto de Karol G en México.

“Nos daría unos pulseras y vamos a entrar con esas pulseras de trabajador del Azteca, como quien dice. Es llegar, enseñar la pulsera, no decir nada y seguirnos derecho. Entrar normal y ya, ese es el business que trae una amiga, así nos metió al de Karol G. Si quieres me dices para decirle y me vaya apartando las pulseras”, se escucha.

Es importante mencionar que para la final de vuelta habrá lleno total en el Estadio Azteca, ya que los boletos se agotaron rápidamente; sin embargo, las pocas entradas disponibles, a través de la reventa, ya tienen un precio aproximado de entre 10 mil y 20 mil pesos, dependiendo la zona.