“Te vamos a matar”: Ibai denuncia amenazas de aficionados de Cruz Azul por apoyar al América

América se ha consagrado como el equipo más ganador del futbol mexicano, lo que ha provocado que su popularidad rebase fronteras al punto en el que el famoso streamer español, Ibai Llanos, expresó su apoyo públicamente a las Águilas para la final del Clausura 2024 ante Cruz Azul.

Sin embargo, el influencer denunció amenazas de muerte por parte de los aficionados celestes, después de que el conjunto azulcrema subiera un video a sus redes en el que aparece Ibai Llanos invitando a llenar el Estadio Azteca de amarillo.

Amenazan de muerte a Ibai

Esta situación no cayó nada bien en sus seguidores que le van a la Máquina, ya que no solo dejaron de seguirlo, sino también, hubo quienes lo amenazaron de muerte.

“Ayer gente fui al Estadio Azteca y me dicen, ‘¿ibai puedes grabar un video para que la gente venga de amarillo?’” comenzó diciendo durante un en vivo en su cuenta de Twitch.

“Madre de Dios los de Cruz Azul. ‘Hijo de puta’, ‘Te vamos a matar’, ‘¿cuánto te pagaron?’, añadió sorprendido Ibai Llanos, quien dejó en claro que no le da importancia porque América lo ha tratado bien.

“Un tío me saca captura de mi canal de Twitch y me deja de seguir. Me da un poco igual. América me ha tratado siempre muy bien en redes, me ha dado cariño. Ahora si pierde el América, me cago en la put* que me parió”, sentenció.

Es importante mencionar que América podría convertirse en el cuarto equipo bicampeón desde la creación de los torneos cortos. De hecho, los azulcremas lucen como ligeros favoritos debido a que vencieron a Cruz Azul en las últimas dos finales que se enfrentaron.