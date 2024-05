“Ha sido una lástima, estoy triste”: Xavi Hernández tras su última victoria con el Barcelona

Xavi Hernández tuvo su último encuentro como director técnico del Barcelona, llevarse la victoria frente al Sevilla donde el legendario exjugador tuvo una emotiva despida y habló sobre su salida en conferencia de prensa.

El viernes pasado en un comunicado de prensa publicado por parte del Barcelona se confirmó de manera oficial la salida del estratega español al finalizar la temporada 2023- 2024 de La Liga. El anunció llegó después de que el presidente del club, Joan Laporta, anunciara en el mes de abril que seguiría frente del equipo, sin embargo, la derrota por goliza frente al Villareal provocó que la decisión fuera nuevamente considerada.

Las declaraciones de Xavi

En conferencia de prensa después del partido, Xavi Hernández habló sobre las sensaciones respecto a su salida: “Liberación, no porque queríamos continuar. Son decisiones del club, que respetábamos. Pero pensábamos que no se había terminado esto. Sensación contradictoria, uno hemos logrado títulos pero íbamos en el buen camino. Pero es así, el futbol tiene estas cosas. Los dirigentes toman decisiones. Estamos satisfechos de lo que hemos hecho: son dos títulos en una situación de mucha adversidad. La situación es difícil. Soy culé. La reacción de los jugadores ha sido maravillosa”.

A su vez, habló del jugador Fermín López, jugador de 21 años que es considerado un descubrimiento por el mítico exjugador del Barcelona y quien hoy marcó un gol para contribuir a la victoria del conjunto blaugrana:

“Es un caso aparte porque no estaba en el mapa del Barcelona, lo rescatamos de la cesión. No lo conocía casi nadie. Pero nos gustó, le vimos cosas y tenía desparpajo y podía aportarnos cosas. Ha marcado la diferencia. Es un jugador de nivel. La relación con los jugadores es maravillosa. Estoy satisfecho”. Añadiendo que “se lo llevaría a una guerra, es una maravilla de personas y jugador”, refiriéndose a que el jugador puede ir a la Eurocopa.

“No es mi responsabilidad decir las razones. No me queda otra que aceptarla y nada más. Ya está la decisión tomada y hay que mirar hacia adelante. El club está por encima de cualquier persona”, habló sobre la decisión de la directiva del club.

“Tengo la sensación de que todo lo que he hecho ha causado un terremoto. Me han apuntado, en general. No he podido trabajar con tranquilidad y calma. Teníamos ganas de trabajar. Esto es la vida del entrenador. Es una pena”.

“No se ha valorado el trabajo en a situación de adversidad en la que vinimos. Éramos novenos. Luchamos por el título. Luego logramos doblete. Y este no hemos estado a la altura por los detalles, por cuatro partidos clave. Pensamos que podíamos salir. Ha sido una lástima. Estoy triste y este es mi trabajo”, confesó su sentir.

También dirigió unas palabras a su próximo sucesor, a quien el club aún no ha anunciado: “Que sepa que tiene una decisión difícil, con una situación económica adversa” “Hazle entender que es una situación difícil, el Barca ya lo es, pero la situación lo es aún más”.

“Hemos fallado y hemos hecho autocrítica. No somos perfectos ni lo queremos ser. Hay que mejorar a nivel táctico. Ha sido un honor y un orgullo, peor hemos fallado, sobre todo esta temporada”, concluyó.