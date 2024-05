América se proclama bicampeón de la Liga MX

América es el campeón del Clausura 2024 después de que este domingo se impuso sobre el Cruz Azul en la final de vuelta que se disputó en el Estadio Azteca. De esta forma, el conjunto azulcrema se proclamó bicampeón de la Liga MX

El encuentro inició un tanto trabado y ninguno de los dos equipos logró crear acciones de peligro en las áreas. Fue hasta el minuto 12, que los locales tuvieron su primera aproximación a través de un tiro libre de Diego Valdés, que Kevin Mier atrapa sin problemas.

La Máquina no tardó en responder y al 15′ se quedó muy cerca de inaugurar el marcador. Rodrigo Huescas centró desde la banda derecha, y Uriel Antuna se elevó en el área para rematar de cabeza, pero Luis Ángel Malagón se lanzó hacia su lado derecho y evitó la anotación con una buena atajada.

El equipo de Martín Anselmi tomó las riendas del partido y al 22′, nuevamente tocó a portería. En una acción similar, ahora Carlos Rodríguez mandó la redonda en busca de Ángel Sepúlveda, quien conectó un testarazo que era de gol, aunque Malagón lo contuvo con otra gran salvada.

Los azulcremas trataron de equilibra la situación y un minuto después Jonathan dos Santos probó suerte con un disparo de media distancia, que Kevin Mier controló sin complicaciones.

Los cementeros siguieron dictando el ritmo del duelo y al 39′ dejaron escapar otra opción muy clara. El sector derecho era la puerta de entrada para los ataque y Antuna desbordó para centrar raso a Ángel Sepúlveda, quien quedó de espalda a la portería, por lo que asistió a Nacho Rivero, que remató de primera intención, aunque no hizo un buen contacto, por lo que la redonda se fue muy desviada.

Al minuto 42′, Álvaro Hidalgo tomó un rebote en los linderos del área y le pegó de volea, pero su remate apenas se fue por arriba del travesaño de Mier.

América terminó agobiado por el dominio del Cruz Azul; sin embargo, con las buenas intervenciones de Malagón y la falta de puntería de algunos jugadores celestes, logró irse al descanso con el arco intacto.

Para la segunda mitad, el primero que intentó hacer daño fue el equipo de André Jardine. Julián Quiñones habilitó a Alejandro Zendejas, que conectó con la cabeza, aunque el balón se fue por arriba de la portería cruz azulina.

El juego parecía que se destrababa al 53′. Nacho Rivero superaba a Malagón con un tiro raso; sin embargo, la anotación fue anulada por un fuera de lugar previo de Uriel Antena, por lo que los americanistas recuperaron el aliento.

Fue hasta el 70′ que todo cambió. Carlos Rotondi derribó a Israel Reyes en el área, con una barrida y el árbitro Marco Antonio Ortiz marcó la pena máxima, decisión que se validó con el VAR. Fue Henry Martín quien tomó la pelota y engañó a Mier para poner el 1-0 a favor de los azulcremas.

Al verse en desventaja en el marcador, la Máquina se volcó al frente en busca de empatar. Anselmi sacó al central Carlos Salcedo y metió al delantero Alexis Gutiérrez. Esto dejó espacios en la zona baja, los que abrió el juego para los de Coapa.

Al 84′, los locales tuvieron un contragolpe que terminó con un pase filtrado a Julián Quiñones quien sacó un potente zurdazo, pero Kevin Mier aguantó y mandó a tiro esquina.

No obstante, los visitantes no bajaron los brazos y todavía tuvieron un par de opciones de gol. Al 88′, en un tiro de esquina,, Sepúlveda peinó la pelota, pero esta le quedó atrás a Mateo Levy, que ya no pudo rematas; y al 90′, Rodrigo Huescas quedó solo en el área, pero no hizo el mejor disparo lo que le dio tiempo a Malagón de reaccionar y quedarse con la redonda.

Al final, las Águilas aguantaron los embates cruzazulinos y se coronan por decimoquinta ocasión en la Liga MX, además de que es el primer bicampeonato que consigue en los torneos cortos. Por su parte, la Máquina que tuvo un gran torneo, se quedó con las manos vacías y tendrá que esperar para conseguir la décima estrella.

CRONOLOGÍA:

Termina el partido. América 1-0 Cruz Azul Global 2-1

Min 98. Disparo de Richard Sánchez que Mier ataja.

Min 90. Huescas tuvo el gol, pero Malagón ataja casi sobre la línea

Min 88. Cruz Azul se queda cerca, en un tiro de esquina hay una peinada y Mateo Levy se pasa y no logra rematar.

Min 84. Contragolpe del América, que termina con un disparo de Quiñones que Mier manda a tiro de esquina.

Min 83. Fidalgo dispara de fuera del área y se va desviado.

Min 77. Goool del América. Henry Martín engaña a Mier.

Min 70. Penal a favor del América, por falta sobre Israel Reyes de Carlos Rotondi.

Min 58. Zendejas le roba la pelota a Rotondi y pese al contragolpe, termina estrellando el balón en un defensa.

Min 53. Gol anulado a Rivero, por un fuera de lugar.

Min 51. América toca a portería, Quiñones pasa de cabeza a Zendejas, quien remata de la misma forma y el balón se va por arriba.

Min 46. Zendejas intentó regresarle de cabeza a Malagón, y la pelota termina en tiro de esquina.

Arranca el segundo tiempo

Termina el primer tiempo. América 0-0 Cruz Azul, Global: 1-1.

Min 42. Disparo de Fidalgo, desde fuera del área, que apenas se va por arriba de la portería.

Min 39. La Máquina deja escapar el gol. Antuna centra por la banda derecha, Sepúlveda se la deja a Nacho Rivero y éste termina por volar su remate.

Min 36. Gonzalo Piovi prueba de larga distancia y Malagón se recuesta para quedarse con la pelota.

Min 23. Disparo de media distancia de Jonathan dos Santos y Kevin Mier atrapa sin problemas.

Min 22. Otra vez Malagón. Carlos Rodríguez centra y Ángel Sepúlveda se levanta para rematar de cabeza, pero el portero hace una gran atajada.

Min 18. Diego Valdés toma un rebote y dispara a portería, pero Salcedo logra tapar.

Min 15. Se salva América. Centro de Huescas y Antuna remata de cabeza, pero Malagón se lanza para evitar el gol.

Min 12. Tiro libre de Diego Valdés, que es desviado, pero Kevin Mier se queda con la pelota.

Min 8. Jugada trabajada en tiro de esquina del Azul y el disparo de Piovi es tapado.

Min 2. Henry Martín recibe una patada en la cara por parte de Carlos Rodríguez.

Arranca el partido.