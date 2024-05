Revelan audios del VAR sobre el penal en la final América vs. Cruz Azul

La final entre América y Cruz Azul estuvo llena de polémicas para definir al campeón del Clausura 2024. La mayor controversia surgió cuando los árbitros concedieron un penal a favor del América. Este lunes, la Comisión de Árbitros reveló los audios del VAR, donde es evidente que los designados como VAR y AVAR no llegaron a un acuerdo en ningún momento.

A través de las redes sociales, en la cuenta principal de la Comisión de Árbitros, se compartió un video con una descripción que enfatizaba que se trata de “un ejercicio con transparencia en la comisión de Árbitros”, donde se dieron a conocer los audios entre el árbitro Marco Ortiz Nava y los asistentes Erick Yair Miranda y Christian Kiabek Espinosa, en sus roles como VAR y AVAR respectivamente.

Los audios del VAR en la final

En la conversación dentro de la cabina de videoarbitraje, Miranda asegura que hubo penal sobre Israel Reyes. Sin embargo, Kiabek, en su función de AVAR, niega la falta de Carlos Rotondi. Esta diferencia de opiniones marcó la pauta para la decisión final, la cual recayó completamente en Marco Ortiz Nava.

“El jugador no juega al balón, se barre y pone una zancadilla con el cuerpo. No juega al balón, ahí produce un contacto que es una zancadilla, por detrás, es una zancadilla completamente”, opina Erick Yair Miranda.

“Yo creo que el jugador del América arrastra el pie, no veo falta. Él provoca el contacto, arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal, ya está arrastrando el pie desde antes de Reyes”, responde Christian Kiabek.

Al no llegar a una opinión en común, Miranda y Espinosa llamaron a Marco Antonio Ortiz Nava para revisar la decisión con las tomas de la transmisión del juego. Así como el juez central tomó la decisión a nivel de cancha durante la acción, reforzó su decisión de conceder el penal que le brindó el título al América, señalando la zancadilla de Rotondi sobre Reyes.

“La puntea el jugador del América y cuando va a dar el paso, el pie de apoyo se lo lleva con el pecho. Ya no tiene dónde ponerlo, se lo lleva con el pecho. Ahí se ve la zancadilla, el jugador de Cruz Azul no toca el balón y con el cuerpo se lo lleva en la pierna de apoyo. Me quedo con mi decisión, falta imprudente”, dijo Ortiz en la comunicación con el VAR.