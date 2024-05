‘La Liga MX es un campeonato de risa’: José Ramón Fernández tras el título del América

El Torneo Clausura 2024 llegó a su fin. Las Águilas del América consiguieron ser bicampeones, obteniendo su título número 15 de la Liga MX con un penalti anotado por el artillero Henry Martín, el cua se vio lleno de polémica y José Ramón Fernández criticó el arbitraje de la final.

El periodista de ESPN cuestionó las decisiones tomadas por el cuerpo arbitral durante ambos encuentros en la final de la Fiesta Grande, tanto la asignación de Fernando Hernández en la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, como la de Marco Antonio Ortiz en el partido de vuelta en el Estadio Azteca.

¿Qué dijo José Ramón en la final entre América y Cruz Azul?

A lo largo del partido se abrió el debate en redes sociales, donde la mayoría, que no estaba a favor del conjunto de Coapa, criticó las decisiones tomadas por los árbitros, incluyendo líderes de opinión como el periodista.

Para ‘Joserra’, La Máquina liderada por Martín Anselmi fue mejor jugando al fútbol durante la final: “Cruz Azul fue mejor, pero contra el ‘arbitraje americanista’ era imposible ganar el campeonato. Así de claro”. También comentó que el torneo de la Liga MX es un “campeonato de risa”.

Sumado a ello, dijo que el resultado “se sabía desde hace una semana…. No hay sorpresas”. A su vez, compartió: “En vez de águilas, deberían tener otra mascota. Yo sé qué animal les iría mejor… ¿Ustedes? Lo de siempre, pero dicen que yo no soy objetivo e invento. En fin, un título más de mentira… Nuestra realidad, el glorioso y grandioso fútbol mexicano, por eso no crece ni crecerá”.

Fernández recibió diversas respuestas a su publicación, donde hubo aficionados que estuvieron de acuerdo con lo dicho por el analista de fútbol, pero otros estuvieron en desacuerdo con él e incluso le llamaron “llorón”.