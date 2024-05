¡Del futbol a la música! La exfutbolista Nikkole Teja protagoniza video de música grupera

La exjugadora de la Liga MX Femenil, Nikkole Teja, volvió a aparecer en la escena pública tras dejar el futbol para iniciar una nueva etapa en su vida, en esta ocasión debutó como la protagonista en un video musical en el género grupero.

En días anteriores se anunció el lanzamiento del video oficial de la canción “Cómo me haces falta”, canción interpretada por Lalo Capetillo Gaytán, primogénito de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, donde aparece como mujer protagonista la ahora influencer, quien dejó el mundo del futbol para dedicarse al contenido en la plataforma OnlyFans.

En el video se puede ver a la exfutbolista interpretar el papel de la pareja del cantante. Durante la filmación, se puede ver a Nikkole montar a caballo, leer un libro, pasear en el bosque y en una lancha, así fue la participación de Nikkole en el clip.

Esta no es la primera ocasión que la exjugadora originaria de Estados Unidos participa en un video con el músico, hace unas semanas compartió a través de redes sociales un video donde aparece jugando futbol junto a Lalo Capetillo.

¿Cuándo se retiró del futbol Nikkole Teja?

Nikkole Teja anunció su retiro del futbol profesional a la edad de 24 años, en enero pasado, lo cual sorprendió al futbol femenil en México, así como a los miles de seguidores que tiene la joven futbolista en redes sociales.

“Si está es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al fútbol. Si hay otra vida después de esta espero encontrarlo otra vez y sentir que el fútbol me ame de también. Llegué a este país sola, a mis 18 años, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma. Pero siempre tuve el sueño de jugar fútbol de manera profesional y aquí pude lograr eso. No queda nada que probar a alguien más o a mi misma. Se lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona. No me arrepentiré de dejarlo. Pero si me arrepentiré de experiencias que tuve que pasar pero algunas estaban fuera de mi control”

“He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida”, publicó el mensaje para anunciar su retiro del mundo del balompié.