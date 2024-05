Brian ’N’ niega acusaciones sobre presunta violación

Brian ‘N’, identificado como futbolista profesional rompió el silencio sobre la denuncia que hay en su contra por presunta violación agravada y aprovechamiento, y aseguró que es inocente.

“Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores. Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos”, señaló el uruguayo en un breve comunicado difundido en redes sociales.

Brian 'N' Esta es la publicación que se realizó en Instagram Stories, pero la borró a los pocos minutos de publicada (Instagram)

Fue el diario Récord el primero en firmar que el futbolista fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, además de que hay otras dos personas señaladas: Gera’N’ y Sebastián ‘N’.

Ya reportó con Uruguay

Brian ‘N’ salió de México este lunes, después de que el domingo estuvo presente en la final del Clausura 2024 de la Liga MX; por lo que hoy se incorporó a la Selección uruguaya.

La Garra charrúa disputará un partido de preparación con la Selección mexicana el próximo 5 de junio, además de que participará en la Copa América que arranca el 21 del mismo mes.

Uruguay, dirigida por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, se ubica en el Grupo C junto a Estados Unidos, Bolivia y Panamá.