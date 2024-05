¡Con destino a la MLS! Ochoa hace oficial su salida del Salernitana: “Me voy con tristeza”

Guillermo Ochoa no renovó con Salernitana.

Guillermo Ochoa terminó con las especulaciones y este 29 de mayo anunció de forma oficial su salida del Salernitana de Italia, club con el que descendió esta temporada.

Fue mediante sus redes sociales donde el cancerbero mexicano aprovechó para despedirse del club italiano, agradeciendo por su estadía de año y medio, asegurando que fue un honor portar los colores de dicha institución.

“Hoy recurro a ti con tristeza para decir adiós mientras me voy de este maravilloso club, ciudad y base de fans que me recibieron con los brazos abiertos durante mi última temporada. Mi experiencia con la Salernitana fue inolvidable, aunque corta, fue intensa, llena de emociones y retos que me hicieron crecer como deportista y como persona”, escribió junto a unas fotografías con el jersey del club.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo en cada momento, por el ánimo que me impulsó a dar lo mejor en cada partido. La pasión y el amor por el futbol que respiramos en esta ciudad me han tocado profundamente y siempre llevaré a Salerno en mi corazón. Fue un honor defender los colores de Salernitana y luchar junto a mis compañeros. Agradezco a mis entrenadores, personal y directivos que hicieron posible que viniera a este club y me dejaran disfrutar de la Serie A, una de las ligas más competitivas del mundo”, sentenció.

Guillermo Ochoa descendió con Salernitana. (Francesco Pecoraro/Getty Images)

¿Cuál es el siguiente destino de Ochoa?

Diversos rumores apuntan a que el veterano portero jugará con el San Diego FC, nueva franquicia de la MLS que participará en dicha liga a partir de 2025.

Por ende, en caso de concretarse su fichaje con el club estadounidense, Guillermo Ochoa estaría inactivo por más de seis meses.

Es importante mencionar que el último partido de Ochoa con Salernitana fue el pasado 21 de abril, cuando su equipo cayó 2-0 ante Fiorentina. Tras confirmar que no renovaría con el club, el mexicano fue relegado a la banca e incluso no fue convocado en los últimos partidos.

Para su mala fortuna, el canterano del América fue de los porteros más goleados de la Serie A y consumó su tercer descenso en Europa tras perder la categoría con este club.

La poca actividad que tuvo en los últimos meses, fueron determinantes para que Jaime Lozano no lo convocara para la Copa América 2024, aunque el propio entrenador dejó en claro que no es el fin de Ochoa en Selección mexicana.