“Perdimos una final por el VAR y no salimos a llorar”: Henry Martín lanza dardo a Cruz Azul

Henry Martín fue el autor del gol de penal con el que América se consagró bicampeón de Liga MX tras vencer por la mínima a Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Dicha falta fue sumamente cuestionada por los aficionados y el propio gremio periodístico, ya que muchos consideran que no se debió haber marcado la falta sobre Israel Reyes.

Principalmente, después de que la Comisión de Árbitros reveló los audios del VAR en el que uno de los integrantes le recomendaba a Marco Antonio Ortiz echar para atrás la marcación del penal, pero este hizo caso omiso y consideró su propio criterio.

Henry Martín le dio el título al América. (Eduardo Verdugo/AP)

Henry lanza dardo a Cruz Azul

En medio de está controversia, Henry Martín rompió el silencio y lanzó un contundente dardo a la afición de Cruz Azul al mencionar que en el Apertura 2019, al América no le marcaron un penal en la final que perdió contra Monterrey, pero ellos no salieron a llorar.

“Nosotros perdimos un campeonato habiendo VAR y no salimos a llorar ni a estar diciendo nada. Por que al final de cuentas dentro de la cancha tienes que ganar, nosotros perdimos ese partido”, recordó la Bomba en entrevista para el podcast ‘Del América Eres’.

En ese sentido, el goleador azulcrema reveló que tiene un edema en su pie debido a un fuerte pisotón que le dio un jugador de la Máquina en la final de ida que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Incluso, el ariete mexicano echó más sal a la herida de los simpatizantes celestes al mencionar que esa acción se debió marcar como penal, pero que ellos no salieron a llorar.

“Ahora se están quejando del VAR. Si revisas mi pie yo tengo un edema desde el partido de ida contra Cruz Azul en el tobillo del pisotón que me dieron y no salimos a llorar diciendo “ay por el pisotón era un penal y no lo marcaron”, porque además me empuja. nos tragamos eso, me tragué el dolor del pie, jugamos la final y ganamos”, sentenció.