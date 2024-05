“No sé fingir una falta, toda mi carrera he sido un jugador recto”: Israel Reyes

Israel Reyes se encuentra en el ojo del huracán debido a que, tras ganar el bicampeonato con América, mencionó para TUDN que le puso “colmillo” a la falta que recibió de Rodolfo Rotondi para que se marcara penal.

Esta declaración generó mucha controversia, pues hubo quienes calificaron al futbolista de “descarado”, como fue el caso de David Faitelson.

Tras más de 48 horas de aquella jugada, Israel Reyes rompió el silencio y en entrevista con Milenio, aclaró la polémica que generaron sus palabras, asegurando que sí hubo contacto por parte del jugador de la Máquina.

Israel Reyes habló sobre el polémico penal que le marcaron. Mexsport (Jose Luis Melgarejo)

Reyes niega fingir la falta

“Hubo dos versiones de esa entrevista. Tú ves la que salió en la que se dice del colmillo, que fue el boom, pero hay otra versión... Cuando siento un segundo contacto caigo. Creo que es lógico, me impide correr”, mencionó.

En ese sentido, el lateral azulcrema dejó en claro que nunca fingió la falta, pues es algo que no va con sus principios.

“No te puedo fingir una falta porque no se da en mi. Lo he hablado con mi familia, ellos me conocen, me dijeron ‘hijo obviamente te pega’, les dije: obviamente, no sé fingir una falta, nunca lo he hecho, nunca me pasó. Creo que toda mi carrera he sido un jugador recto. Así de sencillo, soy así y esa es mi respuesta”, sentenció.

Es importante mencionar que dicho penal fue anotado por Henry Martín y le terminó dando el campeonato al América, razón por la que resulta aún más controversial.