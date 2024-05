Chávez Jr. revela el infierno de sus adicciones: “Tenía paranoia y caí en la cárcel”

Julio César Chávez Jr. se ha caracterizado por ser uno de los boxeadores más polémicos de la actualidad. Desafortunadamente, sus controversias han estado ligadas a sus problemas de adicción con las drogas.

De hecho, en su última polémica, el púgil sinaloense acusó a su padre de querer quitarle su patrimonio e incluso, tuvo problemas con la ley americana y terminó en la cárcel.

Tras varios meses de aquel fatídico episodio, el boxeador mexicano rompió el silencio y en entrevista con TUDN, se sinceró sobre el infierno que pasó durante su problema con las drogas.

“Ya venía desde hace tiempo mal, ya consumía pastillas para bajar de peso y se fue haciendo más grande. Después vinieron los encerrones en México, que me causaron un trauma, yo sé que mi papá siempre me quiso ayudar, pero no fue la manera”, recordó.

En ese sentido, Chávez Jr. reconoció que su adicción le atrajo más problemas y que a la postre, comenzó a hacer cosas sin sentido hasta que terminó recluido en una prisión americana.

“Salía y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que otra vez volvía a consumir y se fue haciendo una bola más grande de problemas. En el medio de las sustancias y medicamentos que usaba me llevó a la paranoia donde uno empieza a ver cosas que no son y pues terminé en la cárcel”, reveló.

Volverá pronto al ring

Ahora, ya rehabilitado, Chávez Jr. se prepara para volver al ring el próximo 20 de julio, cuando enfrente al expeleador de UFC Darren Till en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Es importante mencionar que el último combate del boxeador sinaloense fue el 18 de diciembre de 2021, cuando venció por decisión unánime al peruano David Zegarra en el Palenque de Culiacán, Sinaloa.