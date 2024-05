“Desde que dejamos la Copa América, el futbol mexicano se fue para abajo”: Hugo Sánchez

México volverá a la Copa América después de 8 años y tendrá la oportunidad de enfrentarse ante selecciones de prestigio como Brasil y Argentina. Esto tiene como objetivo tener un mejor roce internacional que sirva para cumplir con un buen desempeño en el Mundial 2026, del cual nuestro país será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Para Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador azteca de la historia, el retorno del conjunto nacional a este certamen es algo positivo; sin embargo, considera que el Tricolor nunca debió abandonar la competencia, ni tampoco otros torneos de Conmebol, debido al gran nivel que se muestra, por lo que en mesa redonda con Publimetro México, culpó a los directivos de esta decisión, la cual asegura, perjudicó notablemente en el nivel del futbol mexicano.

“Estoy contento por llamarle de alguna manera, de que México regrese a la Copa América. Se tardaron mucho los directivos, es más, fueron decisiones que nunca se tuvieron que haber tomado, estar fuera de Copa Libertadores, Sudamericana y Copa América, porque íbamos en plan ascendente, tanto en nivel individual, nivel equipos y a nivel Selección nacional”, respondió a pregunta expresa de Publimetro.

Hugo Sánchez dirigió a la Selección mexicana en la Copa América 2007. Foto: Aaron M. Sprecher/Getty Images

“Desde que nos quitaron de Conmebol (directivos) como invitados, porque lo hicimos muy bien desde el 93, tuve la experiencia de estar en esa Copa América, sorprendimos del nivel que mostramos, llegando hasta la final perdiendo con Argentina. Íbamos hacia arriba, como entrenador tuve la oportunidad de ir a la Copa América de Venezuela (2007) y el lugar que le corresponde a México en el continente es el tercer lugar, detrás de Brasil y Argentina. Pero desde que dejamos de estar en el torneo, el futbol mexicano se ha ido para abajo, tanto que hoy nos asemejamos ya al nivel de algunos países de Concacaf y eso nunca lo habíamos visto. Estábamos por encima de ellos, pero ahora ya nos están emparejando y eso es por las malas decisiones de los dirigentes, de haber salido de los torneos de Conmebol, o en este caso de los torneos internacionales”, lamentó.

En ese sentido, el Pentapichichi explicó por qué el regreso al prestigioso torneo, no será suficiente para que México tenga un papel sobresaliente, ni en esta copa, ni en la justa mundialista del 2026, debido al tiempo que se perdió.

“Ahora que se regresa (a la Copa América) no va a dar tiempo, así que fuera presión para Jaime Lozano, fuera presión para la Selección. No crean que los resultados caen del cielo, si tardamos muchos años en mejorar el nivel futbolístico, individual, equipo y selección, no crean que porque juguemos la Copa América ya vamos a regresar a lo que teníamos antes.

Así que paciencia y ojalá que en el Mundial haya un buen papel. Si no, hay que darle continuidad a Jaime Lozano porque ya lo dije en su momento, si queremos aspira a ganar una Copa del Mundo, por lo menos tiene que haber tres etapas mundialistas con el mismo cuerpo técnico”.

Sobre el cambio generacional que hubo en Selección mexicana para la Copa América, donde estarán ausentes jugadores de jerarquía como Guillermo Ochoa e Hirving Lozano, Hugo Sánchez ve con buenos ojos el respaldo que tuvo el Jimmy, pues considera que en el futbol moderno se necesitan jóvenes para tener un buen nivel competitivo, por lo que espera que la nueva camada, aproveche su oportunidad para tener continuidad en el Tri mayor.

“Bueno, hay respaldo para las decisiones de Jaime Lozano y si lo hicieron, me parece bien. Hay que darles la confianza que necesitan, el futbol actual se juega con mucha intensidad y para ello se necesitan muchas piernas. Eso significa futbolísticamente que hay que tener juventud en posiciones importantes para poder tener ese ritmo competitivo que tienen otros países. Si no ahí está la muestra de Europa, los partidos internacionales y competiciones europeas hacen que sea muy dinámico y físico. Así que confianza y ojalá que vayan saliendo esos jugadores jóvenes, que vayan mostrando que tienen capacidad para seguir en Selección y si no, habrá que rescatar a aquellos que no fueron tomados en cuenta para esta ocasión”.