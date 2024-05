Jaquez y Toscano encabezan la prelista de la Selección Mexicana de Basquetbol

La Selección Mexicana de Basquetbol dio a conocer su prelista de 40 jugadores que se prepararán para el Preolímpico rumbo a París 2024, el cual se llevará a cabo en Puerto Rico y entre los nombres destacados figuran los jugadores con experiencia en la NBA, Jaime Jaquez y Juan Toscano-Anderson.

Jaime Jáquez Jr. vive su primera temporada en NBA. Foto: AP/Wilfredo Lee

Jaime Jaquez, actualmente parte del Miami Heat, y Juan Toscano-Anderson, quien juega para los Capitanes de la Ciudad de México, son parte clave en esta prelista. Omar Quintero, entrenador de la Selección, confirmó el compromiso de Triple J con el equipo. “Jaime está involucrado, tiene el compromiso, hablamos casi todos los días, es un jugador que quiere estar”, declaró el estratega.

El jugador del Heat no solo trae consigo su experiencia en la NBA, sino también su doble nacionalidad, lo que le permite representar a México en competiciones internacionales. Toscano-Anderson, por su parte, tuvo una buena carrera en la liga estadounidense y ahora con Capitanes, se consolida como una pieza valiosa para el equipo mexicano.

¿Cómo se conformará la lista final?

La Selección mexicana de basquetbol realizará un primer corte de 20 jugadores, quienes participarán en una gira de preparación antes de definir la convocatoria final de 12 elementos. A pesar de problemas previos, Toscano-Anderson tiene las puertas abiertas para formar parte del equipo. “Juan tiene la puerta abierta, no se le cierra la puerta a nadie. Tengo que decidir, no puedo llevar a todos. Tenemos que ver quién hace mejor equipo, cuando Juan está dispuesto, es bienvenido, ha representado al país y es bienvenido, no es un tema personal”, comentó Quintero.

Durante la gira previa al Preolímpico, la Selección disputará tres juegos, incluyendo dos enfrentamientos contra Argentina, en el torneo de Puerto Rico, México competirá en la fase de grupos contra Lituania y Costa de Marfil, buscando uno de los últimos cuatro boletos para París 2024.

La preparación intensa y la estrategia meticulosa serán clave para enfrentar a oponentes de alto nivel y asegurar un lugar en París 2024, la expectativa y el entusiasmo entre los aficionados mexicanos son altos, confiando en que su equipo pueda superar los desafíos y destacar en el Preolímpico.