Excompañero de Checo Pérez explota en redes sociales por fuertes críticas

El piloto francés de la escudería Alpine en la Fórmula 1, Esteban Ocon, explotó en sus redes sociales ente las fuertes criticas de parte de la prensa y fanáticos que lo han atacado por provocar un choque más con un compañero de equipo, siendo Pierre Gasly el afectado en la última carrera.

En su paso por Racing Point, Esteban tuvo de compañero a Checo Pérez, protagonizando una pelea en pista de manera excesiva con el tapatío, ganándose la desaprobación de la fanaticada mexicana con sus múltiples choques y mala relación entre ambos.

Esta situación ha perseguido la carrera de Ocon a equipo que vaya, ya que con Fernando Alonso, Daniel Ricciardo y Gasly, siempre ha tenido problemas con choques con sus coequiperos.

Debido a todo esto, a nivel mundial Esteban es uno de los pilotos menos queridos, e inclusive ya se menciona que existe la posibilidad de que ya no siga esta temporada con su actual equipo, por lo que el francés realizó un comunicado explicando esta situación.

“Mucho se ha hablado tras el Gran Premio de Mónaco. Si bien he recibido muchos mensajes de apoyo, me entristece profundamente la cantidad de abuso y negatividad que he recibido en línea con respecto a mi carácter, mi forma de conducir y mi carrera. Gracias al arduo trabajo, el apoyo y los sacrificios de muchas personas, he corrido en más de 140 Grandes Premios hasta ahora desde mi debut en 2016. Siempre he sido un competidor duro y, como la mayoría de los pilotos, he tenido mi proporción de incidentes”

“He tenido la suerte de correr junto a compañeros de equipo talentosos y experimentados, incluidos los ganadores de la carrera Daniel, Checo y Pierre, y un doble campeón como Fernando. Como compañeros de equipo, a menudo empezábamos las carreras muy cerca unos de otros, lo que en algunos casos significaba duras batallas en la pista y, a veces, contactos.”

“Por supuesto, he cometido errores honestos. No somos robots; somos atletas que nos esforzamos al límite cada día para lograr nuestros sueños de ganar carreras. La F1 es un deporte donde las emociones son intensas y las pasiones profundas. Veo y siento esto cada fin de semana en la pista y en las redes sociales… lo bueno y lo malo. Pero las declaraciones mal informadas y las grandes distorsiones que he visto en línea en los últimos días sobre mi capacidad para trabajar en equipo han sido inexactas, hirientes y dañinas. No hay recompensa sin riesgo en la Fórmula Uno, y las salidas de las carreras son intensas, más aún en Mónaco, donde la primera vuelta puede dictar el resultado final”, se expresó en sus redes sociales.