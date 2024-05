“Yo tomo las decisiones, nadie me ha forzado”: Jaime Lozano

Jaime Lozano comenzó el proceso de cambio generacional en la Selección mexicana parada Copa América 2024 y aunque muchos especulan que fue forzado por directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el entrenador afirmó que a él nadie lo obliga a escoger qué jugadores convoca.

“Yo tomo todas las decisiones sé que han salido a decir que cierto entrenador lo obligaron a convocar, pero a mí nadie me ha forzado, los que no vivieron fue para abrir el abanico y darle esa responsabilidad a otros y veo en mi cabeza el mejor equipo para el 2026 y debemos confiar en jugadores que lo merecen”, declaró en conferencia de prensa previo al duelo con Ecuador.

El Jimmy explicó que decidió a cortar a las “vacas sagradas” para ampliar el abanico de opciones. “Creo que sí por eso tomamos esa decisión en base a tener un abanico más importante de jugadores a tener una competencia interna y verlos en un entorno de exigencia y si creo que hay tiempo y hay calidad y hay que ponerlos y confiar en ellos. Hay que tomar decisiones y no pensar tanto en el resultado inmediato”.

Lozano también tocó el punto del respaldo que recibió de cara al Mundial de 2026, pero aclaró que los resultados son los que finalmente pesan. “Siempre que me he sentado con la directiva se habla de la confianza pero también sabemos que el futbol es de resultados y me han apoyado en todas mis decisiones y no pienso en qué va a pasar si pierdo entonces trataré de llegar lo mejor preparado y estoy seguro que daremos una buena cara”, comentó.

El Tricolor inicia este viernes su preparación para la Copa América y lo hará ante la Selección de Ecuador, en el Soldier Field de Chicago. Sin embargo, Jaime Lozano enfrentará este compromiso con una base de elementos del equipo Sub-23, debido a que no se han incorporado todos los jugadores que convocó.