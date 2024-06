Álvaro Morales lanza contudente mensaje a Jimmy Lozano

La Copa América está cada vez más cerca de dar el pitazo inicial y la convocatoria realizada por Jaime Lozano está en el ojo público. Álvaro Morales lanzó un contundente mensaje para el entrenador, ya que este viernes la Selección mexicana hará su debut en un partido amistoso frente a Bolivia.

El conductor de ESPN hizo una serie de comentarios en el programa Futbol Picante, poniendo en debate si hizo una buena elección en los jugadores que llevará para la próxima edición de la Copa América. En esta ocasión, dejó fuera a jugadores como Memo Ochoa, Chucky Lozano y Henry Martín, ya que presentará una Selección mexicana llena de futbolistas jóvenes.

La crítica a la convocatoria de Jimmy Lozano

“Más le vale a Jimmy Lozano que las cosas salgan como las está planeando, porque no convocar al goleador del América, no convocar a tu delantero más confiable, no convocar al capitán del América, no convocar al tipo que levantó los dos trofeos con los cuales completaron el triplete esta temporada: el título de liga de apertura, el título de clausura y el campeón de campeones automáticamente, es un riesgo muy, muy grande”, aseguró el ‘Brujo’ Morales.

El comentarista también hizo otra observación para el entrenador del Tri sobre el cuidado que debe tener con equipos árabes donde participan jugadores que han tenido una trayectoria destacada en Europa. “Más le vale a Jimmy que esté atento a la ‘UEFA Araf League’, donde están jugando Cristiano Ronaldo, N’Golo Kanté, Sadio Mané, Karim Benzema, Neymar, donde se está jugando hoy un gran futbol”.

Por último, mencionó los problemas que ha enfrentado la Selección mexicana cuando se enfrenta a equipos de ligas extranjeras, como los árabes y los australianos, criticando el nivel con el que se desempeñan: “¿Cómo nos ha ido cuando enfrentamos en el Mundial de Clubes a equipos árabes? Nos ha ido muy mal. Quitémonos la soberbia. Así como un día dije que Australia era papá de la selección mexicana porque no les ganamos ni a los australianos, así sucede con los clubes árabes”, sentenció.