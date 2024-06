¿Nuevo equipo? Erick Sánchez rompe el silencio y habla sobre su futuro en la Liga MX

La final de la Copa Campeones de la Concacaf se encuentra cada vez más cerca y previo a que Pachuca y Columbus Crew se encuentren en el terreno de juego para pelear a vida o muerte por el campeonato, algunos de los futbolistas protagonistas de la batalla brindaron algunas palabras. Erick ‘Chiquito’ Sánchez fue uno de ellos tocando varios temas, entre los que destaca aquel que da indicios sobre su futuro.

En la conferencia de prensa se le cuestionó al 10 de los tuzos si ya sabia cuál sería el siguiente paso en su carrera. Esto debido a que con anterioridad el jugador ha llamado la atención de grandes equipos en la Liga MX, siendo vinculado a nombres como el de América o Monterrey, aunque su deseo sea migrar al viejo continente para probar suerte.

“Yo en este momento no pienso en eso. Es difícil que algo me mueva, las noticias que están fuera no me mueven, no las pelo, ni hago caso. Estoy enfocado en el partido, que la gente esté tranquila, mi sueño es ir a Europa, pero hay cosas que no dependen de uno, hay que esperar lo que digan del club”, aseguró el mediocampista ofensivo.

Con estas declaraciones, el Seleccionado Nacional sorprende debido a que se esfuerza por mostrar su interés en quedarse hasta que llegue una oferta europea, pero también deja la puerta abierta a que sea la directiva quien decida si escucha alguna oferta de la Liga MX, asegurando que uno nunca sabe y habrá que esperar a que inicie el mercado.

Las condiciones de Sánchez lo ponen como uno de los jugadores mexicanos favoritos a salir rumbo a Europa este mercado, pero queda claro que primero tendría que mostrarse un club interesado para que el jugador pueda seguir los pasos de Luis Chávez, saltando de la Bella Airosa al viejo continente.