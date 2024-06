Ricardo La Volpe, pieza clave en la búsqueda de la victoria del Colombus Crew sobre Pachuca

La final entre Pachuca y el Columbus Crew está cada vez más cerca, donde se enfrentarán por el título de la Concacaf Champions Cup. Previo al encuentro, el director técnico del equipo de la MLS reconoció que su inspiración para dirigir al equipo se encuentra en el exdirigente Ricardo La Volpe.

El entrenador del conjunto norteamericano, Wilifried Nancy, reveló su mayor influencia para lograr un cambio de juego en su equipo, el cual lo ha llevado lejos en el actual certamen de la Concacaf. Este está basado en el estilo con el que dirigía el exestratega argentino, conocido como ‘Lavolpismo’, así lo reconoció el timonel francés.

Lavolpismo en el Colombus Crew

La declaración del DT del equipo de Columbus surgió en el podcast de Hércules Gómez, quien comentó la influencia de La Volpe sobre Pep Guardiola: “Pep empezó a publicitarlo, él usaba a la selección mexicana como referencia para su equipo del Barcelona y luego Rafa Márquez terminó jugando ahí”, señaló el exfutbolista.

A su vez, habló sobre el trabajo que realizaba Ricardo La Volpe y cómo lo ayudó a él para trabajar con ese estilo de juego sobre su equipo: “Vi muchos equipos mexicanos cuando inicié porque para mí Ricardo La Volpe fue muy importante con el +1 y cómo podemos tener el hombre extra dependiendo del número de delanteros”, comentó Nancy.

El dirigente del Columbus Crew también mencionó que pese a la influencia que recibió, ya no suele repetir esa táctica: “Ya no hago eso ahora. Cuando tu equipo juega con dos delanteros, a mí me gusta jugar con dos centrales para poder usar al hombre extra en la línea de atrás de la línea frontal, no por delante de ella al frente de la línea de presión”, concluyó.

Cara a cara por la Concachampions

Wilifried Nancy enfrentará esta noche a los Tuzos de Pachuca, dirigidos por Guillermo Almada, quien ha sido destacado por el gran trabajo que ha hecho con el equipo, siendo también elogiado por Ricardo La Volpe, quien anteriormente hizo mención respecto a que para él, Almada debería estar al frente de la Selección mexicana.