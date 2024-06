Geo González revela que venció el cáncer

Georgina González, comentarista de TUDN, compartió una excelente noticia este fin de semana, en la que dio a conocer que ganó la batalla contra el cáncer, con el que luchó por varios meses.

“Luché por un buen pronóstico, dediquémoslo a todas aquellas personas a quienes no se les pudo dar. La detección temprana, entrarle sin reservas han sido determinantes, sería esa mi única recomendación, cada quien puede de manera distinta. Deseo que sea la mejor. Siempre tuve un motivo para levantarme, despertar, comer, bañarme y reír”, es la primera parte del mensaje que publicó en Instagram.

La periodista también se dio tiempo de bromear sobre los cambios físicos que experimentó durante este tiempo. “La carrocería me ha quedado como el coche de Checo, la cabeza redondita, lisa y brillante como un casco, el tanque marca abajo de la reserva, estoy agotada, flaca cansada, ojerosa con ilusiones, cuando la Dra me abrazó y dijo felicidades, obvio pedí revisión al VAR, chéquenle por todos lados, ahí debajo de ese intestino que está grueso y de una vez el delgado, los flacos son engañosos, hay que catear el hígado aunque haga corajes, el recto lo veo muy derecho no vaya siendo que esconda algo, ¡nada! hoy no están”.

González Toussaint reconoció que le no estaba segura de dar a conocer la noticia por miedo al recaer en la enfermedad. “Me daba miedo cantarla, porque no se sabe si regresen, pero es cierto hoy no está, hoy soy una persona #Cancerfree este cuerpo solidario, entrón, modesto y por demás sensual, volverá a poner el motor a punto”, agregó.

Geo era asidua participante en las transmisiones de los partidos de la Liga MX Femenil, pero desde hace unos meses se ausentó, aunque no especificó el tipo de cáncer que la atacó.