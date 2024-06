“Imbéciles”: Periodista deportivo estalla contra aficionados que lo acusaron por quemar casillas

Las elecciones presidenciales en México convocaron a millones de ciudadanos, quienes desde muy tempranas horas de este 2 de junio, acudieron a sus diferentes casillas para ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, durante la jornada electoral se suscitaron varios disturbios, como fue el caso de Querétaro, donde un par de individuos intentaron quemar una casilla para boicotear las elecciones.

Este hecho se viralizó rápidamente en redes sociales debido a que en un video difundido se observa a los hombres buscando huir en una motoneta después de no lograr su cometido, cuando fueron arrollados por una camioneta.

Los individuos portaban cascos, por lo que no pudieron ser identificados; sin embargo, en redes sociales comenzó a circular la versión de que el periodista deportivo, Jesús Hernández, fue uno de los involucrados en el incidente.

Incluso, hubo algunos medios y usuarios que se creyeron la noticia, por lo que el propio reportero, quien se ha caracterizado por ofrecer información sobre Chivas, estalló contra las acusaciones en su contra.

“Oye CRITICADURAMX no seas imbécil y quita mi foto de tu canal. No puede ser que no corrobores la información y seas un medio de comunicación. Tarado, amarillista” o “Qué pinche gracioso, hijo de la rechingad*”, fueron algunos de los comentarios con los que el Chuyón expresó su inconformidad.

Es importante mencionar que Jesús Hernández, ya ha denunciado públicamente acoso cibernético por parte de diferentes usuarios, ya que en ocasiones anteriores ha sido víctima de este tipo de acusaciones falsas.