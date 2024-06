Exclusiva con Luis ‘El Matador’ Hernández: “Mínimo un tercer lugar, esperemos que llegue a la final de la Copa América”

Rumbo al inicio de la Copa América el 20 de junio, Publimetro Deportes conversó en exclusiva con Luis “El Matador”, Hernández, sobre las condiciones de la Selección mexicana y su nivel de juego históricamente en el torneo; así como las expectativas de lo que se puede esperar de su desempeño.

¿Cómo te imaginas el rendimiento de la Selección en la Copa América?

—”Deseo que estén comprometidos, bien acoplados, que encuentren ritmo de juego, ese ritmo en conjunto porque, siempre lo he dicho. La Selección de México en cualquier ámbito, en cualquier época, lo que nos ha dado resultado siempre es la unión, el saber jugar en equipo. Ya después vendrá alguna genialidad como la de Cuauhtémoc, Rafa, que haga la diferencia. Ojalá también lo aporten en esta Copa América.”

¿Cuál es la diferencia entre los equipos de Concacaf y Copa América?

—”Hay gran diferencia. Obviamente, el nivel futbolístico que tenemos en la Concacaf no es tan fuerte, no es tan competitivo como lo que tiene la Conmebol en Sudamérica. También ellos tienen un vasto recurso de jugadores tanto argentinos, brasileños, colombianos, uruguayos. Perú está jugando muy bien. El mismo Paraguay… ¡Chile!, no se hable más. Sí, hay una gran diferencia, pero también nosotros en nuestra Selección siempre hemos dado muy buenos resultados cuando éramos invitados a la Copa América y eso hay que volver a aprovecharlo”.

¿Qué opinas de la convocatoria de Jimmy Lozano?

—”Lo veo bien. Esa oportunidad que se le da a los jóvenes de poder darse a notar, de tener el convencimiento de saber estar en la Selección. Creo que ya se habían tardado algunos jugadores, para mí, en estar en el Tri. No hay que estar por marcas, por récords, no hay que estar por hacer historia, por estadísticas. Hay que hacerlo por logros y títulos.”

¿Cuál sería un buen resultado para México?

—”Pues ojalá y lleguen hasta la final. Esperemos, mínimo, obviamente, un tercer lugar. Hemos estado en dos terceros lugares, dos finales. Hemos dado muy buenos resultados y espero que esta Selección llegue también a la final.”

Luis Matador Hernández El veracruzano sabe lo que es defender los colores de los Tigres (@elmatadorpr)

¿Cómo se vive la Copa América en México?

—”En mi caso y junto con mis compañeros, lo vivíamos de una manera intensa, de una manera maravillosa, con una motivación enorme. Lo primero es motivarse y tener ese orgullo al ponerse la camiseta nacional. Eso ya después lo que viene son ganancias.”

¿Cábala que utilizabas cuando jugabas con la Selección

Mis pulseras, obviamente. Mi entrada al campo con el pie derecho. En el vestidor siempre ponía mi música, ponía el ambiente. Poníamos música de aquel momento. Me llamaban mucho la atención por eso, pero no me importaba, nos salían las cosas, era la cábala. En el autobús, me subía o me iba en los viajes hasta atrás, escuchando música o platicando con todos los amigos. Teníamos muy buenas cábalas. No quería decir la de mis calzones, a veces me los ponía y cuando no, pues sí perdíamos. Entonces sí nos poníamos esas cábalas con la Selección cuando estaba jugando Copa América.

¿Cuál es tu mejor recuerdo en Copa América?

—”Sin lugar a dudas ha sido la de Bolivia 97, en la cual íbamos con una expectativa no muy buena, pero fuimos un grupo de jóvenes. Yo iba de refuerzo y esos jóvenes dieron una gran Copa América. Después, fueron la base que fue al Mundial de Francia 98. Te estoy hablando de los jóvenes que eran Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Duilio Davino, Abundis, Palencia, Villa, Lara, El Tiburón; el portero Adolfo Ríos. Muchos compañeros que, junto conmigo, hicimos una gran Copa América y esa fue de mis mejores ediciones.”

