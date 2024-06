“No pueden manchar su honorabilidad”: Faitelson estalla contra Tigres por caso Siboldi

El nombre de Robert Dante Siboldi se ha vuelto tendencia en las redes sociales por su polémica salida de Tigres, club que decidió no renovarlo pese al buen trabajo que hizo en los tres torneos que dirigió.

Y es que a raíz de su salida, surgieron rumores de que el técnico uruguayo estaría involucrado en un supuesto amaño ancla eliminatoria que los felinos perdieron ante Rayados en el Clausura 2024.

Siboldi salió de tigres de forma polémica. Mexsport (JONATHAN DUENAS)

Faitelson revienta a Tigres

En medio de esta controversia, David Faitelson salió en defensa de Siboldi y estalló contra Tigres, asegurando que no pueden manchar la imagen del estratega sin transparentar cuál fue el motivo de su salida.

“Muy mal Tigres … Sin la información necesaria, no puedes manchar la honorabilidad de una persona como lo han hecho con Robert Dante Siboldi… Primero, no lo merece él y, segundo, no deja las cosas en claro con respecto a la transparencia del futbol mexicano”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, el periodista deportivo aseguró que tanto los equipos involucrados como la propia Liga MX están obligados a esclarecer los rumores sobre el supuesto amaño, ya que lo considera “grave y vergonzoso”.

“Tigres, Rayados y la Liga MX están obligados a informar qué sucedió con Siboldi. ¿Estamos hablando de información para convenir o arreglar cierto resultado? Es muy grave como para dejar el balón botando”, sentenció.

Es importante mencionar que tras el anuncio de su salida, Robert Dante Siboldi emitió un comunicado en el que deseó suerte al club, aunque sin esclarecer los hechos.

Ahora, los felinos buscan un técnico con perfil internacional y entre la baraja de opciones se encuentra Veljko Paunovic, quien dirigió dos torneos a Chivas.