Marcelo Bielsa defiende proceso del Tata Martino en el Tricolor

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección Uruguaya, salió en defensa de su compatriota Gerardo Martino y del trabajo que realizó con el Tricolor, el cual culminó con su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el cual señaló que fue “valioso”.

“En México internamente es muy difícil que con cualquier ciclo que no llega a lo que creo que merece, es el famoso partido del Mundial. Lo que a mi concierne, el proceso de Martino me pareció valioso, este nuevo proceso, con esta nueva vuelta de tuerca que se ha dado para la Copa América, no por quienes ingresen o quienes faltan, pero sí porque me parece que las caras que tiene México son suficientes para imaginar un equipo que puede jugar de igual a igual con cualquiera”, dijo en este martes en conferencia de prensa.

El Loco demostró que siempre analiza a sus rivales y durante su comparecencia ante los medios dejó claro que tiene bien estudiada a la Selección mexicana.

“El futbol es distinto al que he visto en México, con un nivel alto, se juega rápido, atacando, circulando la pelota a la velocidad, mucho ritmo, esfuerzo físico, después, hay apariciones que son significativas, por decirle, no es que sale Ochoa y entra nadie, no es que salga Martín y no entra nadie, hay extremos, hay laterales, opciones a los laterales tradicionales, que los jugadores que acompañan al clásico contención, con jugadores dinámicos que defienden y atacan por igual”, apuntó.

Además señaló que se le debe dar más importancia a contar con jugadores en ligas como la rusa, la neerlandesa o portuguesa. “Pero bueno, México siempre es muy exigente, jugar en un equipo de punta en Rusia, parecería que no es importante o en Holanda parece que no es importante, o en Portugal, en la Liga inglesa, y bueno, hay que ver cuántos equipos tienen jugadores en esas ligas para ubicarse. Creo que hay un intento renovado por mejorar el futbol, el rendimiento de la Selección, hacerlo parecer un tipo de competencia que ahora se juega, tengo la sensación que están por buen camino. Por otro lado, tampoco soy una persona autorizada, sólo es una sensación”

Sobre el encuentro que Uruguay sostendrá este miércoles con México, Marcelo Bielsa comentó que no será un partido fácil por la labor que realiza el entrenador Jaime Lozano.

“Lo que creo es que México va a ser un rival difícil, no hay duda de eso, contrariamente a lo que escucho desde dentro del propio país, yo veo evolución en el futbol mexicano, así que esperamos un partido difícil”, agregó.

El Tricolor y la Celeste se verán las caras en el Empower Field at Mile High, casa de los Broncos de Denver, en punto de las 19:00 horas. Este duelo sirve de preparación para ambas escuadra de cara a la Copa América 2024 que arrancará el próximo 21 de junio.