Místico convoca a gran peregrinación para agradecer por su 20 aniversario

Místico es sin duda uno de los personajes más entrañables y destacados que tiene la lucha libre mexicana en la actualidad. Característicos movimientos y conexión con el público, son detalles que lo avalan como uno de los gladiadores más reconocidos y hoy, a las puertas de festejar su 20 aniversario, el ‘Seminarista de los Ojos Blancos’ lanza una increíble convocatoria para agradecer por el camino recorrido.

Fue en la conferencia de prensa de este 5 de junio en la Arena México, en donde el ‘Rey de Plata y Oro’ decidió dar detalles sobre los homenajes que recibirá por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre en próximas funciones. En el registro, Místico tiene programadas tres apariciones en los recintos más importantes de la lucha libre en México, así como una gran peregrinación en la que a la que compartirá espacio con los aficionados.

“Todos saben que soy muy católico, muy religioso, muy apegado a dios y vamos a atener una peregrinación para dar gracias a la Virgen que me ha dado tantos años de seguir de pie, no nada más a mí, también a mis compañeros. Siempre he dicho que cada que subo a luchar pido que bajemos con bien… Vamos a hacer una peregrinación y sería maravilloso que nos acompañen. Todos son bienvenidos el 20 de junio a las 14:00 horas, la gente la vamos a citar en la calle Euzkaro para poder caminar a la Basílica de Guadalupe para dar gracias”, aseguró el luchador

Asimismo, debemos hablar de las funciones en las que tendrá participación el gladiador, mismas que están pactadas para realizarse el próximo 17 de junio en la Arena Puebla, 18 de junio (día exacto del aniversario) en la Arena Coliseo de Occidente y finalmente el 21 de junio en la Arena México, en donde se hace la petición al público para asistir con alguna prenda de color blanco, dorado o plateado, colores alusivos a Místico.

“Queremos invitar a la gente a que me apoyen vistiendo con algo dorado, plateado o blanco. Yo creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre se ha preocupado por muchas cosas para dar algo diferente conmigo el próximo 21 de junio. Sería algo fantástico para mí que la gente venga a celebrar 20 años de plata y oro”, sentenció el ‘Seminarista de los Ojos Blancos’.