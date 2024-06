Jared Borgetti: “México tiene muchas cosas en contra, pero no piensen que no le duele perder”

El inicio de la Copa América llega con la promesa de llenar de euforia y emoción a los aficionados mexicanos, quienes luego de mucho tiempo volverán a ver al representativo azteca en la prestigiosa competición y frente a grandes Selecciones que pondrán a prueba el juego de Jaime Lozano rumbo al Mundial 2026.

El Tricolor se hace presente en la justa continental con mucha ilusión, pero también con muchos temas interesantes que causan revuelo a su alrededor, como el cambio generacional, sus anteriores actuaciones en la misma competencia y el proceso de Lozano que para muchos no parece tan sólido. Con este marco, Publimetro tuvo una entrevista exclusiva con el exjugador y ahora especialista de ESPN, Jared Borgetti, quien regaló declaraciones interesantes.

¿Cómo percibes la llegada de la Selección Mexicana a esta justa continental?

Es una nueva generación, no solamente de jugadores, sino también un cambio de cuerpo técnico con frescura, es cierto, sin tanta experiencia en cuanto a la dirección técnica de parte de Jimmy Lozano, pero siento que México tiene esa parte de salir adelante en las adversidades que cuando menos se espera de ellos terminan haciendo bien las cosas.

¿Crees que fue el momento correcto para realizar el cambio generacional?

La oportunidad que van a tener muchos Seleccionados va a ser importante, la oportunidad que también está teniendo el técnico nacional va a ser superimportante. Así es que no podemos desde antes hablar mal, hay que esperar qué es lo que sucede, después veremos. Es cierto, en corto tiempo viene el Mundial, pero yo confío realmente en que vamos a estar bien.

Jared Borgetti Jared Borgetti analiza la participación de México en la Copa América (Diego Reyes)

¿Cuál crees que haya sido el motivo de la ausencia de Henry Martín?

No lo entiendo, no sé cuál habrá sido la justificación. Henry Martín, desde que llegó Jaime Lozano, ha sido el centro delantero, incluso cuando pensábamos que era la oportunidad para Santiago Giménez. Lo aguantó la Copa Oro y la Nations League hasta cuando Santi estaba en buen momento, entonces si tu nueve desde un inicio era Henry, hoy no hay argumento para no llevarlo. Él no tiene mucho tiempo en la Selección, fue al Mundial, pero no tiene muchos partidos como para pensar que su lugar está seguro y le dará espacio a los jóvenes. Entiendes el caso de Memo, que desde hace tiempo debió haber quedado fuera de la Selección, pero este no. Son de las cosas con las que un técnico se arriesga cuando hace una lista y se mete en esa parte, decir ‘eso es lo que yo pienso que le voy a necesitar y nada más’, los resultados son los que van a determinar si fue buena decisión o no.

¿Los fantasmas del 7-0 atormentarán a esta Selección?

No hay nadie que repita de esa Selección, así es que para esta nueva convocatoria lo que sucedió hace 8 años es historia y busca escribir una nueva página. Creo que México tiene muchas cosas en contra, podemos tener una gran participación y en un partido que hagamos mal, ya todo lo tiramos a la basura. Esa facilidad de análisis tenemos en México y siempre dirán, ‘es que cuando le echen ganas’, ‘es que anteriormente había mejores jugadores’, ‘es que anteriormente los jugadores sí sudaban la camisa’. En el partido que México pierde contra Estados Unidos en la Nations League en Las Vegas, fue donde vimos más jugadores mexicanos realmente sufriendo la derrota, muchos alegando, peleando y discutiendo. Bueno, querían jugadores con carácter, que no piensen que al futbolista mexicano no le duele perder.

¿Qué esperas de la participación de México?

Ojalá que pueda llegar hasta la final y que pueda ganarla. No va a ser nada sencillo, pero hay que ir paso a paso, ir mejorando. Hay tres muy buenos partidos de preparación antes de la Copa América y hay que pensar en avanzar en la fase de grupos. México se tiene que preocupar por México, Jimmy se tiene que preocupar porque los futbolistas jueguen bien, entiendan lo que él busca, lo que él quiere y lo puedan plasmar dentro de la cancha.