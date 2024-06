Chivas da a conocer su nuevo jersey con más patrocinadores

No salieron de su clásio diseño

Las Chivas de Guadalajara presentaron este 6 de junio su nuevo jersey con el que afrontarán la temporada 2024-22025, la cual cuenta con algunos cambios en comparación a la que usaron el torneo pasado.

Se mantienen las franjas blancas y rojas, pero en esta ocasión son más delgadas, además desaparecieron las que simulaban ser los cuernos de una chiva.

Sin embargo, lo más notorio que presenta esta prenda es que cuenta con más anuncios al frente. De uno, que era el de Caliente, pasó a tres, sumándose MG y mercado pago. Esto también obligó a que el escudo y el logo de Pumas, que estaban al centro, pasaran a los lados.

La camiseta ya está a la venta en tiendas de la marca alemana así como en línea. La réplica tiene un precio de mil 799 pesos y la de jugador está en dos mil 699 pesos. Mientras que el jersey local de la femenil está a mil 699 pesos.

Los seguidores del Rebaño sagrado apuntaron a que les gustó el diseño del nuevo uniforme, aunque también criticaron el aumento de patrocinadores.

“Tanto patrocinador, pero tan pocos refuerzos”; “Igual de patrocinadores que el Pachuca. Ah, pero no hay lana para refuerzos de calidad”; “está chida, pero no me gusta tanto patrocinador, pero entiendo que nos ‘beneficia’”; “no sabemos lo que hacemos, pero siempre lucimos increíbles haciéndolo”; “Los quiero mucho, pero se pasaron con la publicidad. Ya le hubieran puesto un anuncio de neón”; son algunos de los comentarios que hicieron.