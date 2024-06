“Fue una caricia porque no pegas fuerte”, Faitelson al recordar agresión de Cuauhtémoc Blanco

Por 21 años, los aficionados del futbol no han permitido que David Faitelson olvide el golpe que le propinó Cuauhtémoc Blanco en una calurosa tarde en el Puerto de Veracruz. Hoy el periodista se volvió a encontrar con el exfutbolista para volver a hablar de ese hecho.

El gobernador con licencia de Morelos, acudió al programa ‘Faitelson sin censura’ y volvieron a tocar el tema de la agresión que se presentó después de un partido entre el América y Veracruz en el Estadio Luis Pirata Fuentes, en marzo del 2003.

“Yo vivo, de alguna manera, matizado, vivo estigmatizado por el golpe que tú me diste, que realmente fue una caricia porque no pegas fuerte”, dijo Faitelson, lo que provocó las risas de ambos.

En su defensa el Temo señaló que no lo pudo conectar bien debido a que no logró sacar bien la mano por la ventana. “Lo que pasa es que no pude sacar bien la mano, te pude dar un buen trancazo, te salvaste”, señaló.

A más de dos décadas de ese hecho, Cuauhtémoc Blanco volvió a ofrecer disculpas a Faitelson y reconoció que se arrepiente por haber actuado de esa forma.

“La intensidad, el coraje, la garra, son ocasiones que pasan. A final de cuentas esto no debe pasar. Como uno ha dicho muchas veces, me arrepiento de estas cosas, me arrepiento de las expulsiones que a veces tenía en una cancha. A la gente le gustaba, pero a veces yo creo que también, hoy que estoy ya retirado, me pasaba de listo. También con los árbitros. A todos les pedí una disculpa. Era mi forma de ser, siempre desde chavo era así, nunca me dejaba de nadie”, añadió.

Pese a que ambos personajes han demostrado la madurez para perdonarse y bromear sobre lo sucedido, la gente no deja pasar la oportunidad de burlarse y de recordárselo a Faitelson, que es una de los más polémicos de la actualidad en la prensa deportiva mexicana.