Sergio Dipp pierde el control en la Kings League e interrumpe directo de ibai para encararlo

La Final Four de la Kings World Cup ha quedado definida luego de grandes encuentros disputados en la KL Arena. Uno de los más llamativos fue el de Olimpo United vs. Saiyans FC debido a que era la última oportunidad para que un equipo latinoamericano se metiera en los semifinalistas de la competencia. Grandes goles y emociones fueron las protagonistas del partido, así como una gran polémica en las cabinas de transmisión.

Es importante comenzar señalando la gran relación que existe entre Javier ‘Chiharito’ Hernández, presidente del Olimpo United, y Sergio Dipp, comentarista deportivo, ya que en el juego en el que se buscaba el pase a la Final Four, el periodista fue el gran invitado en cabina para comentar las acciones del partido.

El juego terminó con un 4-3 a favor del equipo español con varias decisiones cuestionables por parte del árbitro, mismas que pudieron repercutir en el marcador a favor del equipo del Chicharito. Dos manos y un fuera de lugar fueron las acciones que elevaron los ánimos en cabina, teniendo como resultado la explosión de Sergio Dipp.

“Es córner y pita a puerta. ¡Ese ladrón! No puede ser, es un ladrón. Vamos con él, yo voy por él. Es un ladrón, es lo que es. Si lo que querían es que Saiyans fuera al Final Four, nada más díganlo. No es polémica, aquí no hay polémica, pero es un ladrón. Gol de Saiyans en offside y no nos dan la repetición, pinche ladrón. Así no es, no roben”, comentó el periodista refiriéndose al árbitro central.

Posterior a estas fuertes declaraciones, Dipp salió de cabina en busca del presidente de Saiyans FC, TheGrefg, para reclamar el resultado; sin embargo, se confundió y en su lugar interrumpió el directo de Ibai Llanos diciendo “Si quieren polémica la hacemos”, para luego darse cuenta de su error y ratificar con un “no, ustedes no”, al momento que la seguridad lo sacaba del lugar.

Lo sorpresivo de la situación es que TheGrefg se encontraba en la cancha celebrando el pase a la Final Four. Mientras que Ibai, tras la confusión, comenzó a preguntar a sus espectadores que fue lo que acababa de ocurrir, ya que no entendía la situación.

Hasta el momento no hay más declaraciones al respecto, pero se espera que de esto se hable tras el término de la Final Four que tendrá lugar en el Estadio BBVA en Monterrey.