Javier Aguirre rompe el silencio y arremete contra directiva del Mallorca

El reconocido director técnico mexicano, Javier Aguirre, rompió el silencio tras su reciente salida del Mallorca, un club al que logró mantener en LaLiga por tres temporadas consecutivas; a pesar de este éxito, el club decidió no renovar su contrato, una decisión que el ‘Vasco’ aceptó, pero no las formas en las que se llevó a cabo.

Javier Aguirre salvó al Mallorca del descenso. Foto: Fran Santiago/Getty Images

Esto fue lo que dijo el Javier Aguirre

“Yo puedo entender, fueron casi noventa partidos de liga y puedes entender que la gente se agota del discurso, se cansa del estilo de juego de Javier y quieren otro, no hay bronca, en el futbol la forma es fondo”, declaró Aguirre, mostrando su descontento por la manera en que se concretó su salida.

Aguirre llegó al Mallorca a finales de la temporada 2021-2022, cuando el equipo estaba en una situación crítica y parecía destinado al descenso; sin embargo, bajo su mando, el club no solo evitó el descenso esa temporada, sino que también aseguró su permanencia en las dos temporadas siguientes.

Este logro no fue suficiente para garantizar su continuidad, a pesar de que la administración regional incluso consideró renombrarlo ‘Mallorquí’ en lugar de ‘Vasco’ en honor a su contribución al equipo.

Además, abordó la forma en que se manejó su salida del Mallorca, indicó que la directiva del club no fue directa con él, “A mí lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara. Mira Javier, ya nos cansamos”, expresó, señalando que se enteró de los rumores sobre su salida a través de los medios de comunicación, lo que considera una falta de respeto.

Un mes antes de finalizar la temporada, los periódicos ya hablaban de posibles reemplazos para Aguirre, “Se filtró una información que no era del periodista, sino que era de parte del club después de la final de la Copa. No hablé con nadie, sabía que el desenlace podía ser que no me renovaran y me centré en trabajar para lograr la permanencia”, explicó.

Aguirre, una figura en LaLiga, no dudó en manifestar su frustración por la falta de comunicación directa y honesta por parte del club, reconoció que en el futbol, la llegada de nuevos técnicos es común y que uno puede quedarse “obsoleto” para ciertas cosas, pero enfatizó que las formas en que se maneja una salida son cruciales.

Cuando se le preguntó sobre un posible regreso para dirigir a la Selección mexicana, Aguirre fue contundente: “No me interesa ser técnico”.