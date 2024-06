Manny Pacquiao sale del retiro para regresar a los cuadriláteros a los 45 años

La leyenda viviente del boxeo, Manny Pacquiao, podría volver al ring este otoño para enfrentarse a Mario Barrios en una pelea por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); así lo confirmó Sean Gibbons, presidente de Promociones Manny Pacquiao, en un combate que se llevaría a cabo en Las Vegas, un escenario icónico para eventos de esta magnitud.

El boxeador de 45 años, no ha competido desde su derrota por decisión ante Yordenis Ugás en agosto de 2021; a pesar de su retiro temporal, el exsenador filipino siente que aún tiene mucho que ofrecer en el mundo del boxeo. “Hice historia a los 40 años venciendo a Keith Thurman y siento que a los 45 años me queda mucho en el juego ya que no he recibido mucho castigo en los últimos años”, declaró.

Foto: Twitter de Manny Pacquiao

El legado de Pacquiao es indiscutible, es el único boxeador en la historia en haber ganado títulos en ocho divisiones diferentes, su carrera estelar comenzó en 1998 cuando ganó su primer título a los 19 años en la categoría de 112 libras. Su última victoria por un título fue en julio de 2019, cuando derrotó a Keith Thurman en las 147.

Pacquiao (62-8-2, 39 KOs) intentó recientemente obtener una exención especial para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero el Comité Olímpico Internacional le negó su solicitud debido a que supera el límite de edad de 40 años; sin embargo, su deseo de seguir compitiendo a un alto nivel no ha disminuido.

Por otro lado, Mario Barrios (29-2, 18 KOs), quien ganó el título interino de peso welter del CMB con una victoria por decisión sobre Ugás en septiembre, se perfila como el próximo oponente de Pacquiao. Barrios, de 29 años y originario de San Antonio, demostró ser un contendiente formidable y ocupa el quinto lugar en la clasificación de peso welter de ESPN y ganó tres peleas consecutivas desde sus derrotas ante Gervonta Davis y Keith Thurman en 2021 y 2022.

“Estoy muy emocionado ante la posibilidad de que se realice esta pelea”, comentó Barrios. “Manny Pacquiao es un futuro miembro del Salón de la Fama, una leyenda y alguien a quien admiraba cuando era niño. Compartir el ring con él sería un honor y un sueño hecho realidad”.

4. Manny Pacquiao Foto: Getty Images

La potencial pelea entre Pacquiao y Barrios promete ser un enfrentamiento electrizante, el filipino con su vasta experiencia y habilidad inigualable, buscará demostrar que todavía tiene lo necesario para competir al más alto nivel. Por su parte, Barrios tiene la oportunidad de solidificar su posición en el mundo del boxeo al enfrentar a una de las leyendas más grandes del deporte.

Con la confirmación oficial pendiente y los preparativos en marcha, el mundo del boxeo espera ansiosamente el anuncio de lo que podría ser una de las peleas más emocionantes del año.