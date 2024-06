¡Orgullo azteca! Mariana Arceo y Lorenzo Macías conquistan la plata en Mundial de Tiro Carrera

Los atletas aztecas siguen poniendo en alto en nombre de México y ahora fue el turno de Mariana Arceo y Lorenzo Macías, quienes conquistaron la medalla de plata en el Mundial de Tiro Carrera, que se realizó en la ciudad de Zhengzhou, China.

Ambos atletas consiguieron este logro en conjunto durante la final de relevos mixtos, quedando solo por detrás del país anfitrión, superando por unos segundos a Filipinas.

En el tramo final de la última prueba, Lorenzo Macías pegó un espectacular sprint para superar a su contrincante asiático y lograr así, un cronómetro de 12:37.07 minutos que le dio el segundo lugar a la dupla tricolor.

“Muy contenta de hacer un debut en esta disciplina láser run obteniendo un cuarto lugar individual y un segundo lugar con mi compañero Lorenzo Macías; sé que no es mi prueba fundamental de este viaje a China, pero no deja de ser un campeonato del mundo y que nuestro país esté presente en medallas, me parece abrir el camino para que más mexicanos hagan esta interesante prueba”, mencionó para la Conade, Mariana Arceo.

¿Qué viene para Mariana Arceo?

Ahora, la oriunda de Guadalajara buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 en esta disciplina durante el Campeonato del Mundo de Pentatlón Moderno que se llevará a cabo este 11 de junio en la misma ciudad.

