“Va a ser inolvidable portar la bandera de México en París 2024″: Alejandra Orozco

Alejandra Orozco Loza, es una clavadista mexicana nacida en Zapopan, Jalisco, que desde muy temprano comenzó a practicar la disciplina de clavados, misma que a la postre, le llevó a ganar un par de medallas para México en Juegos Olímpicos.

Con apenas 27 años, la atleta tapatía vivirá su cuarta experiencia en una justa veraniega en París 2024, siendo abanderada de la delegación mexicana. En entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, habló sobre el sentimiento que le provocó ser la elegida de portar el lábaro patrio en la inauguración de la justa, junto a Emiliano Hernández, así como su preparación de cara al evento y su posible retiro una vez que termine su participación en JJ.OO.

¿Cómo te sientes de ser la abanderada de la delegación azteca para París 2024? Tus lágrimas describen lo comprometida que estás con México

Sí, me dio mucha ilusión y mucha motivación. Mucho compromiso también, que el portal la bandera es un honor, va a ser un momento inolvidable para mí. Sé lo que se vive en una inauguración de los Juegos Olímpicos, sé que toda la delegación de atletas, de entrenadores, de equipo multidisciplinario y de todas las personas que hicieron posible que estemos ahí, es es una vibra y es una esencia de demostrar que el mexicano es capaz, que vamos con todo siempre, que nos gusta dejar en lo más alto a nuestro país y se siente un momento único. Entonces, lo imagino, lo visualizo de alguna manera y me da mucho orgullo saber que en ese momento somos uno mismo, todos estamos unidos. Todos tenemos esta ilusión y y esta motivación de ver a nuestra bandera en lo más alto.

¿Qué te motiva a seguir teniendo esa hambre de representar a México en unos JJ.OO.?

Cada competencia es diferente, cada proceso ha sido distinto. Son mis cuartos Juegos Olímpicos y creo que ninguno ha sido igual y estos han sido muy especiales. Hemos trabajado y hemos de alguna manera entrenado ante muchas adversidades y salido adelante. Hemos hecho un trabajo en equipo, Gaby (Agúndez), mi entrenador Iván, todo el equipo multidisciplinario, todo clavados, todos los deportes acuáticos, todos los deportes, todo México al final de cuentas ha hecho un gran trabajo para este momento y eso es lo que me ilusiona. Me ilusiona saber que cada atleta ha dejado una vida, por este momento, cada atleta se ha esforzado y tiene una historia que contar para llegar a este día, a este momento. París 2024 va a ser muy especial para todos.

Alejandra Orozco ha ganado dos medallas olímpicas: una plata en Londres 2012 y otro bronce en Tokio 2020. Foto: Mexsport (Jorge Martinez)

¿Qué opinas de toda la controversia que se ha generado con la Conade acerca de que los deportistas acuáticos han sido un poco olvidados?

La verdad es que me gusta estar enfocada en lo mío, me gusta estar en la alberca ocho horas diarias para conseguir los resultados. Creo que toda mi carrera ha sido así, me he enfocado en eso, que es para mí lo importante, estar en la alberca, competir y hacer un buen clavado para representar a México de la mejor manera. Al final estas son cosas que no están en nuestras manos, en nuestro control, claro que me gustaría que todo estuviera, de alguna manera, que pudiera solucionarse. Eso no está en mis manos, entonces me enfoco en lo que sí está en mi control.

¿Cómo será el resto de tu preparación de aquí a la justa?

Los días pasan volando, de hecho, creo que que ya casi casi es la última parte de la preparación. Nosotros tenemos una gran planeación con nuestro entrenador cada día, ya sabemos qué vamos a hacer cada hora, cada clavado, así que estamos en la recta final. Es enfocarnos mucho, es que cada clavado cuente, así que ya tenemos este último pedacito. Siempre he dicho que las medallas se construyen en los entrenamientos, así que estamos haciendo justo este cierre de entrenamientos para llegar de una mejor manera.

¿Qué podemos esperar de Alejandra Orozco en estos cuartos Juegos Olímpicos?

Pues yo creo que pueden esperar mucho esfuerzo. Yo si algo siento es que cada competencia doy todo de mí, cada momento intento hacerlo lo mejor posible por todo lo que he trabajado. Eso creo que pueden esperar no solo de mí, sino de todos los atletas que vamos a dar nuestro mayor esfuerzo, que vamos a ir representando con el mayor orgullo y el honor a nuestro país. Que se valore eso, que se valore todo lo que hay detrás para llegar a este momento y que es importante apoyar, que es importante compartir y transmitir que México es capaz de muchas cosas y eso es lo que me gustaría que esperaran de mí y de toda la delegación que que vamos a compartir en lo mejor que sabemos hacer, lo que tanto hemos trabajado para que también ustedes se ilusionen y que crean que son capaces. Y que México es muy fregón en todo lo que hacemos.

¿Veremos a Alejandra Orozco de nueva cuenta en el podio en París 2024?

Nada está escrito, así que yo estoy enfocada en lo mío, estoy enfocada en clavado por clavado. Estoy enfocada en lo que tengo que hacer y me gusta pensar que hasta ese momento que voltee y vea el tablero, y vea mi nombre, sé lo que va a pasar.

Cuando te nombraron abanderada dejaste entrever tu retiro después de la justa, ¿es así o te veremos compitiendo más tiempo? ¿Dependerá de tu resultado?

Creo que ahorita mi cabeza ha estado mucho en los clavados, en mi preparación. Tendré que pensarlo, pero de alguna manera sé que es un cierre de ciclo muy importante para mí.