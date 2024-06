“No merece la renovación”: Prensa internacional critica a Checo Pérez tras el GP de Canadá

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió el Gran Premio de Canadá como una pesadilla después de buscar celebrar su renovación de contrato con Red Bull Racing subiéndose al podio este fin de semana. Su abandono provocó la crítica de la prensa internacional, y algunos medios señalaron que fue “precipitada” la decisión de renovarlo tan pronto en la temporada.

La temporada 2024 de la Fórmula 1 comenzó como el mejor inicio del mexicano en su carrera; sin embargo, desde su visita a la ciudad de Miami, los fines de semana dejaron de tener trofeos y subidas al podio. Dos de ellos han terminado en abandonos por accidentes, como ocurrió el domingo pasado en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal tras dañar el alerón del RB20.

Lo que dice la prensa internacional de Checo

El portal inglés The Race fue sumamente duro con ‘Checo’. La prensa del viejo continente se ha encargado de criticar al mexicano, y tras la actuación en Canadá, no se guardaron nada, diciendo que no merecía la renovación con Red Bull tras lo demostrado en Mónaco y en el país del Maple, pues este fin de semana lo reafirmaron.

“En Canadá, Sergio Pérez completó la impresionante hazaña de parecer aún menos digno piloto de merecer otros dos años en el mejor equipo del campeonato que en las dos carreras anteriores”, señalaron.

Por su parte, el medio italiano OA Sport, que continuamente critica a Pérez, se encargó de señalar los errores cometidos en su reseña del GP de Canadá, dándole una calificación de 2 y recordando sus pobres actuaciones en Emilia Romaña y Mónaco.

“Un fin de semana para olvidar por completo. La exclusión en la Q1 de ayer (sábado), la carrera en constante dificultad hoy (domingo) en el intento en vano de remontada, hasta el punto de acabar contra el muro y conducir imprudentemente, perdiendo piezas. No podría haber sido peor”, indicaron en su ranking de la carrera.

“Un fin de semana desastroso para Sergio Pérez en Montreal para el Gran Premio de Canadá. Fue el fin de semana en el que el mexicano tuvo que celebrar la renovación de su contrato con Red Bull. Fue un fin de semana para olvidar en todos los aspectos: en la clasificación no pasó el corte de la Q1, salió decimosexto y se mantuvo durante toda la carrera por detrás. Finalmente, chocó con el muro, arruinando la parte trasera del coche y teniendo que abandonar”, mencionaron en una segunda publicación donde criticaron el desempeño del mexicano.

También, el portal español especializado Soy Motor calificó como “desastroso” el fin de semana del piloto de Guadalajara, mencionando que esta semana se anunció su extensión hasta 2026 con Red Bull. Recordaron que el año pasado fue Subcampeón de la máxima categoría, mientras que este año marcha en quinto puesto.

Por último, el portal italiano Motor Box destrozó a Checo Pérez, afirmando que Red Bull se precipitó dándole la continuidad en el asiento de la escudería austriaca después de los resultados de los últimos grandes premios, dándole una calificación de 3 por su actuación en el GP de Canadá.

“Quizás Red Bull renovó su contrato demasiado pronto. Clasificación desastrosa, contacto al inicio de la carrera y accidente en el que se rompe el alerón trasero”, indicaron.