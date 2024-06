¡Se enojó! Malagón estalla contra Pietrasanta por asegurar que fingió su lesión

Luis Ángel Malagón sufrió una lesión que lo dejó fuera de la Copa América 2024, lo cual representa una baja sensible para la Selección mexicana debido a que el guardameta de las Águilas se perfilaba para ser titular.

Tras esta sensible noticia, el narrador de futbol, Jorge Pietrasanta, acusó al cancerbero de 27 años de fingir su lesión por miedo a jugar la justa.

“Tengo una duda. ¿Malagon se lesionó el pretexto izquierdo?, o el miedo derecho! ¿Alguien sabe?”, escribió el comentarista de ESPN en sus redes sociales.

Dichos comentarios no cayeron nada bien en algunos de sus compañeros de la televisora, como fueron los casos de Rafa Puente y Álvaro Morales, quienes incluso lo calificaron de “idiota”.

Malagón responde a Pietrasanta

Ahora, fue el propio Luis Ángel Malagón quien rompió el silencio sobre este rumor y durante su llegada a la Ciudad de México fue interceptado por los medios de comunicación, por lo que aprovechó para lanzar un fuerte mensaje contra Jorge Pietrasanta.

“Muy dolido, pero siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Lastimosamente se han dicho ahí mil cosas, sobre todo de alguien cercano de ustedes, de los medios, que de verdad qué pena. Siempre he sido un tipo muy profesional que se ha mantenido sobre un perfil pero bueno. No quiero entrar en polémicas, simplemente ahí todos ustedes van a ver que estoy rotísimo, son muchos centímetros”, mencionó.

En ese sentido, el arquero michoacano confía en que el combinado azteca tendrá un buen papel en Copa América, por lo que destacó el nivel de los porteros que lo suplirán.

“La verdad sí me duelo pero sé que al equipo le va a ir bien, está en etapa de un proceso nuevo, el equipo tiene mucha hambre de trascender, tienen un gran técnico y grandes jugadores. Son grandes porteros, por algo están en Selección, están en buenos equipos, tienen todo para hacerlo de la mejor manera. Simplemente es cuestión de que se les siga apoyando.”, sentenció.