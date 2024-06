“La puerta del Barça está cerrada”: Pep Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, cerró las puertas a un futuro regreso al banquillo del Barcelona, aseguró no tener nada que ver con lo sucedido con Xavi Hernández y, respecto al nuevo técnico ‘culer’, el alemán Hansi Flick, le deseó suerte en su nueva etapa.

Pep Guardiola, una de las leyendas que participa en el torneo de golf y pádel ‘Legends Trophy’, que se disputa en el Empordà Golf Club, aseguró que las puertas del Barça están cerradas para él. “Sí, está cerrada. Somos mayores, ya”, señaló a los medios.

De este modo, contundente al principio y además distendido al añadir, con una sonrisa, el apunte de la edad, evitó el técnico que se abra un nuevo rumor sobre un posible regreso en el futuro. Y es que ahora, el Barça, abre la era Flick.

“Le deseo lo mejor. Que le ayuden y que le den tiempo. Deberá adaptarse al estilo de los jugadores que tenga”, comentó sobre Hansi Flick, que llegará en verano a Barcelona para tomar las riendas del equipo hasta 2026.

En cuanto a la salida del extécnico Xavi Hernández y si le ha pesado al de Terrassa las comparaciones con Guardiola, éste lo negó. “Lo que haya podido pasar, no es mi culpa. Llevo años fuera de Barcelona, no sé cuántos. No soy sospechoso de nada, en este sentido. Yo no he hecho esas comparaciones”, se defendió Guardiola.

Por otro lado, sobre el interés del Barça en el ‘citizen’ Bernardo Silva, aseguró que “nadie ha llamado”. “Es una pregunta más para el director deportivo del Barça que para el nuestro. Ojalá se quede, es un jugador para nosotros fundamental, una joya de jugador y como persona, en todo”, reconoció el técnico.

“Pero insisto, sé que durante años se ha hablado mucho, pero si se quiere a un jugador, los clubes y los directores deportivos se tienen que llamar y en este caso, no ha pasado. Que yo recuerde, no ha pasado nunca”, relató el catalán.