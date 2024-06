López Obrador promete recompensa a la delegación que competirá en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 cada vez están más cerca y este martes se llevó a cabo en Palacio Nacional la ceremonia de abanderamiento de la Delegación Mexicana que competirá en la justa veraniega a partir del próximo 26 de julio en territorio francés. Además tomarle protesta a los atletas, encabezados por la clavadista Alejandra Orozco, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una recompensa a todos los participantes.

“Cuando regresen les vamos a tener —aunque no solo de pan vive el hombre— pero les vamos a tener una recompensa a toda la delegación, piensen en eso nos vamos a volver a encontrar. Vamos a llevar a cabo otra ceremonia de reconocimiento a toda la delegación, a los técnicos y a todos ustedes”, declaró el mandatario durante su participación en el evento.

El Presidente de México señaló su alegría de participar en el evento y señaló que confían en que los deportistas aztecas obtendrán un buen resultado en París. “Me da mucho gusto participar en esta ceremonia y desearles que obtengan, como lo merecen, buenos resultados. Me complace mucho el saber que además de jóvenes todos, la mayoría son mujeres, y estamos seguros de que sabrán representar con mucha dignidad a nuestro querido México”, dijo.

De igual forma, señaló que estarán al tanto de la actividad y le recordó a los atletas que no están solos. “Vamos a estar pendientes en las mañaneras para que sus familiares sepan de cómo vamos y cuenten con todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. No están solas, no están solos”.

Por su parte, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, le recordó a los presentes este ciclo olímpico ha sido el mejor en años. “Los Juegos Olímpicos de Tokio fue la culminación de un proceso, el proceso pasado, pero este, en este hemos hecho historia desde los Centroamericanos, repetimos en los Juegos Panamericanos y estoy segura de que vamos a volver a hacer historia ahora en París”.

Guevara Espinoza también comentó que el Presidente ha sido un guía y que les enseño a aprovechar el dinero invertido. “Nuestro presidente ha sido una luz que ilumina el camino en la historia, no solamente de México, sino de nosotros, de esta familia, la deportiva, haciéndolos sentir cada vez más comprometidos y cada vez mejores y más arropados. Haciendo un hito en la historia de hacer mucho más con mucho menos. Enseñándonos a administrar e implementar cada peso invertido en cada uno de ustedes, siempre con la firme convicción de ser lo mejor de México”.

En la ceremonia también participó el clavadista Osmar Olvera, quien habló en nombre de todos su compañero y destacó que no solo deben buscar el éxito deportivo, sino también inspirar a las nuevas generaciones. “Los Juegos Olímpicos se han convertido en la mejor bandera de símbolo de paz. En París 2024 participaremos alrededor de 10 mil 500 atletas olímpicos, posteriormente cerca de cuatro mil 400 atletas paralímpicos, con la firme convicción no solo de busca ganar una medalla e incluso alcanzar la gloria deportiva, consolidándose en la historia del deporte global, sino también a contribuir al desarrollo de la niñez y la juventud, inspirando a las nuevas generaciones”, explayó.