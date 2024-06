“Nunca lo pensé”: Veljko Paunović sorprendido por llegar a Tigres

Tras su salida de Chivas, Veljko Paunović se mantuvo un año alejado de las canchas preparándose para su próximo reto en su carrera como entrenador. Sin embargo, jamás pensó en llegar a Tigres en este verano.

De acuerdo con las palabras del estratega serbio, cuando la directiva de los felinos se comunicó con él para ofrecerle el proyecto auriazul, su primera reacción fue de sorpresa.

“Nunca lo pensé y tengo que ser sincero siempre, me ha sorprendido el aproximamiento de Tigres, pero desde luego me he sentido reconocido por parte de la directiva”

“Uno nunca sabe quién te está mirando. Uno siempre tiene que buscar la excelencia y trabajar y luego las cosas se dan o no se dan”, mencionó el DT en entrevista para MedioTiempo.

Además de esta situación, Veljko Paunović confirmó que presentó su renuncia a Chivas tras quedar eliminado en su último torneo en los cuartos de final, debido a que él es una persona muy estricta consigo mismo. Por lo que fallar deportivamente con el Guadalajara fue algo que no se pudo perdonar en su momento.

‘’Fui muy cruel conmigo mismo. Cuando me fui, estaba muy tocado por ser eliminado del torneo en los cuartos de final, me sentí que no cumplí con ellos.’’, comunicó en entrevista para TV Azteca.